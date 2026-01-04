Bio je protiv Orašara, a sad ima i posebna pravila za blagoslov: Milodare na tanjuriće...

Ovih dana još traju blagoslovi kuća, pa su tema i milodari. U pravilu su dobrovoljni, a svaki župnik ima svoj pristup. Pa tako jedan, već poznat po odbijanju Orašara kao simbola Božića, ne želi pse prilikom blagoslova i sugerira milodar na tanjuriću.

"Ide za tim da nas Bog prati u ovo vrijeme koje je pred nama. To je smisao blagoslova doma, da u novu godinu zakoračimo s božjim blagoslovom", rekao je fra Žarko Lučić, župnik Gospe od Pojišana, Split.

No, u jednoj župi u Primorsko-goranskoj županiji župnik koji je već javno govorio protiv Orašara sada ima i zanimljive objave o milodarima. Nisu obvezni, poručuje. Ali, sugerira da ne bude u koverti, već da novac stave na tanjurić, dakle da bude vidljivo koliko daju. U Splitu toga nema.

"Kod nas je praksa takva da nikad ništa ne tražimo, ako netko nešto ponudi, mi ćemo uzeti jer od tih milodara izdržavamo crkvu, samostan", rekao je fra Žarko.

Isti svećenik iz Gorskog Kotara uz niz pravila, poručuje vjernicima i da vežu pse, te da pas ne može biti u prostoriji blagoslova. Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Sofije Preljvukić.