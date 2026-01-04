Dok je otvarao prtljažnik, automobil mu eksplodirao: Ozlijeđen ukrajinski vojnik

Gradsko tužiteljstvo glavnog ukrajinskog grada izvijestilo je da je 4. siječnja u Kijevu eksplodirao automobil u vlasništvu vojnika, pri čemu je on ozlijeđen.

Eksplozija se dogodila u sjevernom kijevskom okrugu Obolon oko 10:30 sati po lokalnom vremenu, piše Kyiv Independent.

U izjavi stoji da je eksplozija odjeknula dok je vojnik otvarao prtljažnik. Žena koja je stajala pored njega nije ozlijeđena.

U izvješću stoji da su policijski službenici eksploziju klasificirali kao teroristički napad i pokrenuli daljnju istragu.

Nešto više detalja o mogućim uzrocima eksplozije nije objavljeno.