Trump poslao poruku svim članicama NATO-a: "Ja sam spreman krenuti, samo recite kada"

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je sadržaj pisma koje je, tvrdi u objavi, poslao svim članicama NATO saveza i upozorio ih na potez koji bi mogao okončati rat Ukrajine i Rusije.

"Spreman sam uvesti velike sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a dogovore i počnu raditi isto, i kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPOVATI NAFTU OD RUSIJE. Kao što znate, predanost NATO-a POBJEDI bila je daleko manja od 100 posto, a kupovina ruske nafte, od strane nekih, bila je šokantna! To uvelike slabi vašu pregovaračku poziciju i moć pregovaranja s Rusijom. U svakom slučaju, spreman sam ‘krenuti’ kada vi budete spremni. Samo recite kada?

Vjerujem da će ovo, uz NATO, kao skupinu, koja bi uvela carine od 50 do 100 posto na Kinu, a koje bi se u potpunosti povukle nakon što rat Rusije i Ukrajine završi, također uvelike pomoći u OKONČANJU ovog smrtonosnog, ali SULUDOG rata. Kina ima snažnu kontrolu, pa čak i čvrst stisak, nad Rusijom, a ove snažne carine će slomiti taj stisak", stoji u pismu.

Nije propustio još jednom naglasiti da rat koji traje već tri godine nije njegov te da, da je on bio predsjednik taj rat ne bi ni započeo.

"Ovo je Bidenov i Zelenskovljev RAT. Ja sam ovdje samo kako bih pomogao zaustaviti ga i spasiti tisuće ruskih i ukrajinskih života (7.118 izgubljenih života prošlog tjedna, samo. LUDO!). Ako NATO učini ono što kažem, RAT će brzo završiti i svi ti životi bit će spašeni! Ako ne, samo gubite moje vrijeme, kao i vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Američkih Država. Hvala vam na pažnji u vezi ovog pitanja!", stoji u Trumpovu pismu.