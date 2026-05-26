Rusija zaprijetila Kijevu nakon jednog od najvećih napada od početka rata! Ukrajina: "Ovo je besramna ucjena"

Rusija je zaprijetila pokretanjem novog vala "sustavnih napada" na Kijev, nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata.

Novi napadi bit će usmjereni na "centre odlučivanja i zapovjedna mjesta", kao i na postrojenja za proizvodnju dronova u gradu, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova.

Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev "što je prije moguće" te upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.

Ukrajina je poručila da su ruske prijetnje "ništa drugo nego besramna ucjena" i pozvala saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu.

Upozorenjem stranim državljanima Moskva "zapravo priznaje da je njezino granatiranje usmjereno, među ostalim, na zastrašivanje stranog diplomatskog zbora", navodi se u priopćenju.

Dodaje se da ruski napadi na Kijev nisu prestali gotovo nijedan tjedan od početka rata te da ukupna sigurnosna prijetnja koju predstavlja Moskva "ostaje ista kao i prethodnih godina ili mjeseci", javlja BBC.

Igor Sushko, ukrajinsko-američki aktivist i komentator objavio je u utorak video koji prikazuje trenutak presretanja ruske krstareće rakete Kh-101 na periferijama Kijeva.

💥 Ukraine: Moment of interception of a Russian Kh-101 cruise missile on the outskirts of Kyiv. pic.twitter.com/ruDG78IgIj — Igor Sushko (@igorsushko) May 26, 2026

U velikim ruskim napadima u subotu navečer u Kijevu i drugim područjima poginule su četiri osobe, a oko 100 ih je ozlijeđeno, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Moskva je poručila da su taj napad, kao i prijetnje novim napadima, odgovor na ono što tvrdi da je bio namjerni ukrajinski napad na studentski dom u gradu Starobilsku u petak, u kojem je, prema ruskim dužnosnicima, poginula 21 osoba. Ukrajinska vojska priopćila je da su njezine snage na tom području, u okupiranoj istočnoj Ukrajini, pogodile elitnu rusku vojnu jedinicu za dronove te da nisu ciljale civile.

Rusija je pokrenula nekoliko valova smrtonosnih raketnih i dronovskih napada na Kijev nakon što je ranije u svibnju isteklo kratko primirje, koje se poklopilo s godišnjom moskovskom paradom za Dan pobjede.

Ubrzo nakon toga, u ruskim napadima na Kijev poginule su 24 osobe, među njima troje djece, u stambenoj zgradi.

Nekoliko dana poslije ruski dužnosnici objavili su da su tri osobe poginule u velikom ukrajinskom napadu dronovima na moskovsku regiju, a Zelenski je rekao da su ti napadi bili "potpuno opravdan" odgovor na smrtonosne ruske napade. Kijev je potom tijekom noći na subotu pretrpio jedan od najvećih zračnih napada u ratu.

Rusija je upotrijebila desetke balističkih i krstarećih projektila te stotine dronova za napad na prijestolnicu, a ispalila je i hipersonični projektil Orešnik, sposoban nositi nuklearnu bojevu glavu, na područje Bile Cerkve, 90 kilometara južno od Kijeva.

Pročitajte i ovo Udar na Kijev VIDEO Objavljene snimke koje izazivaju jezu: Rusi napali Orešnikom, a onda se Moskva i oglasila