VIDEO Masovni napad na Kijev: Grad zasut projektilima, gore zgrade, kuće, šoping centar...

Snažne eksplozije odjeknule su u nedjelju rano ujutro u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima, izvijestili su novinari s terena.

"Glavni grad je meta masovnog napada balističkim projektilima. Mogući su novi udari. Ostanite u skloništima", objavio je na Telegramu načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko.

Dodao je da su pogođena najmanje četiri mjesta u gradu, uključujući stambene zgrade.

Novinari AFP-a u ukrajinskoj prijestolnici vidjeli su desetke ljudi koji su se sklonili u postaju podzemne željeznice u središtu grada dok su eksplozije odjekivale gradom.

Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine, a u napadu je najmanje jedna osoba poginula, a 24 su ozlijeđene.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objasnio je da je svakom gradskom okrugu zabilježena šteta. Oštećeno je najmanje sedam višekatnica, više obiteljskih kuća, supermarket, trgovački centar, poslovna zgrada, studentski dom, benzinska postaja, garaže, parkirana vozila i više skladišta.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji.

Moskva je taj projektil koristila u dva navrata od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022., u studenome 2024. protiv vojne tvornice te u siječnju 2026. protiv zrakoplovne tvornice.

Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je vojni odgovor nakon ukrajinskih napada dronovima s četvrtka na petak na obrazovne objekte u Starobilsku, okupiranom dijelu Luhanske oblasti, u kojima je poginulo najmanje 18 ljudi, a više od 40 je ozlijeđeno.