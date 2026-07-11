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"Morate to učiniti prije nego što bude prekasno": Trumpov čovjek poslao poruku Kubi

PišeHina, 11. srpnja 2026. @ 22:56 komentari
Donald Trump i Marco Rubio
Donald Trump i Marco Rubio Foto: Afp
Marco Rubio pozvao je kubansku vladu da provede reforme.
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