Užas u SAD-u: Troje ljudi poginulo u pucnjavi kod restorana, među njima i napadač

U pucnjavi koja se u subotu dogodila u trgovačkom području u gradu Twin Fallsu u američkoj saveznoj državi Idaho poginule su tri osobe, među kojima je i napadač. Najmanje dvije osobe su ozlijeđene.

Pucnjava je prijavljena oko 14:30 po lokalnom vremenu u blizini restorana In-N-Out Burger, rekao je gradski koordinator za informiranje Josh Palmer.

Otprilike sat vremena poslije utvrđeno je da napadač više ne predstavlja prijetnju građanima. Šef policije Twin Fallsa Matthew Hicks na konferenciji za novinare rekao je da je napadač mrtav te da je opasnost za građane prošla.

Policija radi na utvrđivanju motiva pucnjave, piše Reuters.

Policijska uprava Twin Fallsa objavila je da su nakon dojave o pucnjavi zatvorene ceste u okolici, kao i obližnji most.