Nova eskalacija između Kube i SAD-a: "Vaše mjere ubijaju ljude!"

Kubanski ministar vanjskih poslova rekao je u utorak da pregovori sa Sjedinjenim Državama, pokrenuti ranije ove godine, ostavljaju malo nade za okončanjem američkih sankcija koje su teški uteg za posustalo gospodarstvo ove otočke nacije.

Glavni kubanski diplomat Bruno Rodriguez rekao je novinarima da američke sankcije "uzrokuju smrti" na Kubi dok se gospodarstvo urušava uslijed nestašica hrane, goriva, lijekova i električne energije čineći život gotovo nepodnošljivim za ovu otočku zemlju od otprilike devet milijuna stanovnika.

"Pregovori između Kube i SAD-a nisu pokazali napredak", rekao je Rodriguez na konferenciji na medije u Havani. "Ophođenje američkih vladinih izaslanstava, načelno korektno, popraćeno je neprestanim prijetnjama Kubi, primjenama prisilnih mjera i uvredljivih izjava glede nezavisnosti naše zemlje."

"Unatoč tome, Kuba je i dalje otvorena za dijalog i miroljubivo razrješenje razlika, utemeljenih na uzajamnom poštovanju i nemiješanju u kubanska unutrašnja pitanja."

Američki State Department nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom o izjavama ministra vanjskih poslova.

SAD je nazvao kubansku vladu nacionalnom sigurnosnom prijetnjom i kaže da su sankcije potrebne kako bi dovele do promjene vlasti, što je dugogodišnji cilj američke politike prema Kubi.

Kuba, koja se nalazi oko 145 kilometara od otočja Florida Keys, dugo tvrdi da nije prijetnja SAD-u.

Stručnjaci Ujedinjenih naroda ranije su nazivali američku blokadu goriva, uvedenu u siječnju, "ilegalnom" i kršenjem ljudskih prava svih Kubanaca.

Rasprava u Ujedinjenim narodima

Rodriguez je također rekao da američki State Department "pritišće i zastrašuje" članice Ujedinjenih naroda da se odgodi predstojeća rasprava o američkoj blokadi otoka.

Rasprava, zakazana za 7. srpnja, obično prethodi uvelike simboličnom, neobvezujućem glasovanju zemalja članica kasnije tijekom godine u kojem se poziva da SAD ukine sankcije protiv Kube.

Ujedinjeni narodi glasali su 31 put, uključujući i u studenom 2025. godine, kako bi zatražili od Sjedinjenih Država da okonča desetljećima dugačak trgovinski embargo. Ti glasovi povijesno su bili gotovo jednoglasni, sa SAD-om i Izraelom kao jedinim zemljama u opoziciji.

"Nismo zainteresirani"

Glasovanje ove godine, međutim, od posebne je važnosti za Kubu nakon što je Trumpova administracija u siječnju nametnula blokadu goriva te nove sankcije koje su dovele do odljeva stranih ulaganja i gotovo potpunog kolapsa turizma.

Kubanski zastupnici odobrili su ranije ovaj mjesec opsežne gospodarske reforme, koje bi, ako se uvedu, predstavljale dosad najveću promjenu kubanskom socijalističkom modelu od revolucije bivšeg čelnika Fidela Castra 1959. godine i veliki zaokret prema tržišnoj ekonomiji.

Rodriguez je rekao da te reforme, međutim, nemaju ništa s američkim prijetnjama ili sankcijama.

"Usvojene reforme pitanje su suvereniteta", rekao je Rodriguez. "Nismo slušali niti smo zainteresirani za mišljenje SAD-a."