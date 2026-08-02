Udarni vikend na cestama: Vozi se u kolonama, na granicama višesatna čekanja

Pojačan je promet na važnijim cestama, osobito u smjeru mora, a zastoji i kolone stvaraju se pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta te na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i graničnim prijelazima, izvijestio je u nedjelju popodne Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog vjetra na pojedinim dionicama Jadranske magistrale vrijede zabrane za određene skupine vozila.

Kolona od četiri kilometra na A1

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jednog kilometra.

Između čvorova Novigrad i Karlovac, na 40. kilometru u smjeru Zagreba, kolona je duga oko četiri kilometra nakon završenog očevida prometne nesreće.

Povremeno se u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje, vozi u oba smjera između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2. U smjeru mora usporeno se vozi između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska.

Na autocesti A2 Zagreb – Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometar i pol. Zbog povećanog priljeva vozila teretnim vozilima i autobusima zabranjen je promet od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo, u smjeru Srbije, kolona osobnih vozila duga je oko jednog kilometra.

Pojačan je promet i na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera.

Na državnoj cesti DC1 između Knina i Gračaca zbog radova se vozi usporeno. Na Jadranskoj magistrali između Komaja i graničnog prijelaza Karasovići vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Usporeno se vozi i državnom cestom DC516 između Vitaljine i graničnog prijelaza Vitaljina.

Na Karasovićima se čeka četiri sata

Najduže se na ulazak u Hrvatsku čeka na graničnom prijelazu Karasovići, gdje je čekanje oko četiri sata. Na izlazak iz zemlje čeka se više sati.

Pročitajte i ovo vozači čekaju i više od 12 sati FOTO Kaos prema granici s Crnom Gorom: Konavle paralizirane, aktiviran Stožer Civilne zaštite

Na Bajakovu se na ulazak čeka oko tri sata, a na izlazak oko dva sata. Na graničnom prijelazu Ličko Petrovo Selo ulazak se čeka dva sata, a izlazak jedan sat.

Na prijelazima Gornji Varoš i Nova Sela čekanja su oko sat i pol u oba smjera. Na prijelazu Dvor na ulazak se čeka sat i pol, a na izlazak do 30 minuta.

Na Jasenovcu se na ulazak čeka oko sat vremena, a na izlazak do 30 minuta. Na Slavonskom Brodu čekanja su do 30 minuta u oba smjera.

Na izlazak iz Hrvatske preko Gornjeg Brgata čeka se oko sat vremena, dok se na Metkoviću čeka do 30 minuta.