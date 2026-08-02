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Prvi put u 40 godina zatvorena jedina mađarska nuklearka: "Slijedi najkritičnijih pet dana"

PišeHina, 02. kolovoza 2026. @ 15:10 komentari
Nizak vodostaj kod nuklearne elektrane Paks u Mađarskoj
Nizak vodostaj kod nuklearne elektrane Paks u Mađarskoj Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Velike dijelove Europe pogodili su dugotrajna vrućina i suša, što je smanjilo vodostaj rijeka i izazvalo zabrinutost zbog opskrbe vodom, nesmetanog odvijanja riječnog prometa i proizvodnje energije.
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