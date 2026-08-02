VIDEO Zapalio se indonezijski trajekt! Više osoba pronađeno mrtvo, deseci nestali

Petero ljudi pronađeno je mrtvo, a 41 se vodi kao nestalo nakon što je na indonezijskom trajektu s 271 osobom izbio požar dok je plovio morem u nedjelju ujutro, objavili su dužnosnici.

Do nedjelje poslijepodne spašeno je 225 putnika, pokazali su podaci agencije. Još nije poznato kako je izbio požar.

Kapetan broda prijavio je požar kod otoka Madure dok je trajekt plovio iz Surabaye u Istočnoj Javi, drugog najvećeg grada u zemlji, prema Makassaru u Južnom Sulawesiju, priopćila je Nacionalna agencija za potragu i spašavanje Basarnas.

At least five people have died and 41 remain missing after a ferry caught fire in Indonesia, according to authorities. Rescue teams are searching for survivors as emergency crews respond to the deadly maritime disaster. The cause of the fire is under investigation.#Indonesia… pic.twitter.com/K5cslAnSSy — APT News (@APT__News) August 2, 2026

Basarnas je poslije objavio da je dobio potvrdu kako je trajekt gotovo u potpunosti zahvaćen plamenom.

Na snimci se vidi velik broj ljudi u prslucima za spašavanje na plovilu koje izgleda kao čamac za spašavanje.

🔴 BREAKING: At least 5 people are dead and 41 missing after a ferry caught fire off Indonesia’s Madura Island. pic.twitter.com/DP0ZFh2ohQ — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 2, 2026

Na drugim snimkama vidi se kako se ljudi spuštaju s trajekta, dok s gornjeg dijela plovila sukljaju plamen i gusti stupovi dima.