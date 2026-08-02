VIDEO Zapalio se indonezijski trajekt! Više osoba pronađeno mrtvo, deseci nestali

Do nedjelje poslijepodne spašeno je 225 putnika, pokazali su podaci agencije. Još nije poznato kako je izbio požar.
Kapetan broda prijavio je požar kod otoka Madure dok je trajekt plovio iz Surabaye u Istočnoj Javi, drugog najvećeg grada u zemlji, prema Makassaru u Južnom Sulawesiju, priopćila je Nacionalna agencija za potragu i spašavanje Basarnas.
At least five people have died and 41 remain missing after a ferry caught fire in Indonesia, according to authorities. Rescue teams are searching for survivors as emergency crews respond to the deadly maritime disaster. The cause of the fire is under investigation.#Indonesia… pic.twitter.com/K5cslAnSSy