Hrvatski piloti u Francuskoj gasili katastrofalan požar: "Bilo je teško gledati izgorene kuće"

Kapetan jedne posade bojnik Ivan Dukić rekao je da je ova misija bila izazovna, iako svaka misija nosi određene izazove.
"Bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od Bordeauxa – riječ je o 42 tisuće hektara izgorene površine, a to je četiri puta veća površina nego što je grad Pariz. Bilo je teško gledati izgorene kuće, stradale industrijske objekte i stradale vinograde“, rekao je Dukić i dodao da je to bio najveći požar na području Bordeauxa.
Naglasio je i koliko je ovaj angažman bio važan zbog rada s francuskim kolegama, razmjene znanja i iskustva.
Za vrijeme angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova, a u nešto manje od 52 sata naleta na opožareno područje su izbacili 1224 tone vode.
Zajedno s francuskim kolegama pripadnici 855. protupožarne eskadrile bili su angažirani na gašenju požara na području Bordeauxa, Salernesa, Biscarrossea te istočno od Marseillea. Angažman je proveden u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.