FOTO/VIDEO Ludnica na Trgu: Maturanti okupirali Zagreb, pogledajte prizore

Tisuće maturanata privremeno će blokirati centar Zagreba, gdje je krenula proslava zadnjeg dana škole.

Maturanti su već u 10 sati krenuli s okupljanjem na Trgu bana Jelačića, odakle će krenuti prema Bundeku, gdje je Grad organizirao poseban program.

Maturanti na Trgu bana Jelačića slave posljednji dan nastave

Ruta prolazi Praškom, Trgom N. Š. Zrinskog, Strossmayerovim trgom, Tomislavovim trgom, Mihanovićevom, Miramarskom, Ulicom grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice (Most slobode), Damira Tomljanovića Gavrana do Bundeka.

Kroz program će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, a uz Miach na Bundeku nastupaju TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.

