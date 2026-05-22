Predstavljena nova Žujina nogometna kampanja i preliminarni popis igrača za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026

Omiljeno hrvatsko pivo, Ožujsko, i ove će godine bodriti hrvatsku nogometnu reprezentaciju na predstojećem Svjetskom prvenstvu u nogometu. Već tradicionalno, Zagrebačka pivovara i Hrvatski nogometni savez zajedno su predstavili novu Žujinu nogometnu kampanju i preliminarni popis igrača za ovogodišnje FIFA Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Žuja već godinama uoči nogometnih natjecanja gradi pozitivnu navijačku atmosferu svojim kampanjama. Tako je i ove godine kada Žuja predstavlja kampanju “Kad Hrvati igraju, svi gledaju”.

Na predstavljanju kampanje i preliminarnog popisa igrača za Svjetsko prvenstvo javnosti i medijima su se najprije obratili Miroslav Holjevac, predsjednik Uprave Zagrebačke pivovare i Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

“Uvijek nam je velika čast i ponosni smo što imamo priliku podržati naše nogometaše uoči Svjetskog nogometnog prvenstva. Dat ćemo sve od sebe kako bismo bili najglasniji navijači i snažan vjetar u leđa našim dečkima na terenu. Veliko hvala Hrvatskom nogometnom savezu na ukazanom povjerenju i prilici da zajedno stvaramo velike sportske priče koje ujedinjuju cijelu naciju”, izjavio je Miroslav Holjevac, predsjednik Uprave Zagrebačke pivovare.

Da Hrvatski nogometni savez i Zagrebačka pivovara zaista imaju snažnu vezu potvrdio je i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Hvala Zagrebačkoj pivovari na dugogodišnjoj snažnoj podršci hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu općenito. Uvijek me oduševe vaše kampanje, jer naglašavaju strast navijača prema reprezentaciji i zajedništvo koje nas krasi kao narod, ovoga puta na jedan duhovit i zabavan način. Rezultat tog zajedništva su i ovi veliki uspjesi koje postižemo posljednjih godina. Kao što ova kampanja poručuje, znamo da će zaista svi Hrvati biti uz reprezentaciju tijekom cijelog Prvenstva. Imamo veliku vjeru u izbornika i igrače, želim im puno sreće i duboko vjerujem da će nam dati puno razloga za slavlje. Naravno, uz Žuju“, naglasio je Kustić.

Žuja je uoči prvenstva predstavila i novu nogometnu kampanju “Kad Hrvati igraju, svi gledaju” s legendarnom Žujinom trojkom - Goran Navojec, Goran Bogdan i Rene Bitorajac u glavnim ulogama koja je predstavljena u dva različita video spota. Uoči i tijekom prvenstva većina Žujinih pakiranja će dobiti novi izgled, a krasit će ih prvotimci Vatrenih: Ivan Perišić, Josip Šutalo i Andrej Kramarić.

“Žuja već tradicionalno, uoči velikih natjecanja, gradi snažnu komunikaciju i pozitivnu navijačku atmosferu u društvu. Niti ova godina nije iznimka. U sklopu nogometne komunikacije i cijele kampanje pripremili smo niz aktivacija, kao i posebno dizajnirana pakiranja s našim ovogodišnjim ambasadorima: Ivanom Perišićem, Andrejom Kramarićem i Josipom Šutalom. Kad Hrvati igraju, svi gledaju – to je činjenica koja prati naše Vatrene iz prvenstva u prvenstvo, a upravo je to fokus naše ovogodišnje kampanje. Obradili smo dva američka klasika: Apollo i Kauboje, ali naravno u Žujinom tonu“, komentirala je Ana Štebih Pinjuh, direktorica marketinga Zagrebačke pivovare, i dodala kako vjeruje da će se kampanja svidjeti i igračima i navijačima.

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, tom je prilikom predstavio preliminaran popis igrača koji putuju na Svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD, a pritom je istaknuo i važnost Žujine dugogodišnje podrške reprezentaciji.

"Hvala vam na podršci koju Žuja daje hrvatskoj reprezentaciji već dugi niz godina, a svojim kampanjama uvijek dajete doprinos stvaranju pozitivnog ozračja oko reprezentacije. Ove godine ste na duhovit način prikazali ovu savršeno točnu poruku - kad Hrvatska igra, zaista svi gledaju. To je velika čast, ali i odgovornost za svakoga od nas u reprezentaciji da damo svoj maksimum i razveselimo ljude, kao što smo to činili na protekla dva svjetska prvenstva", poručio je izbornik Dalić.

FIFA Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja u Meksiku, a hrvatska reprezentacija svoj će natjecateljski put započeti već 17. lipnja na utakmici protiv Engleske. Uz Englesku u Dallasu, Hrvatska će se u skupini L susresti s još dvije reprezentacije - Panamom u Torontu 23. lipnja i Ganom u Philadelphiji 27. lipnja. TV spot kampanje “Kad Hrvati igraju, svi gledaju” premijerno će biti prikazan 1. lipnja.