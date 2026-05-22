Stephen Colbert odradio posljednji show, oglasio se Trump: "Hvala Bogu!"

Voditelj Stephen Colbert u posljednjoj epizodi svoje dugogodišnje emisije "The Late Show" odao je počast gledateljima, nazvavši program "strojem radosti" nakon 11 godina emitiranja.

U zvjezdanom oproštaju iz kazališta Ed Sullivan u New Yorku, 62-godišnjaku su se pridružili Paul McCartney i Paul Rudd.

Rekao je da njegova uloga na CBS-ovom "talk showu" nije bila samo prepričavati vijesti, nego ih "osjećati" zajedno s gledateljima.

"Zovemo se strojem radosti jer da bi se napravilo toliko emisija, mora biti stroj. Ali stvar je u tome da ako to odaberete raditi s radošću, ne boli toliko kad vam prsti zapnu u zupčanike. Ne mogu vam dovoljno objasniti što su ljudi koji ovdje rade učinili jedni za druge i koliko jedni drugima značimo", rekao je Colbert.

Nakon uvodnog odavanja počasti uslijedio je uobičajeni format emisije, uključujući njegov noćni monolog pun šala o hantavirusu, robotima koji plešu i samoponižavajućim šalama o sljedećoj fazi njegove karijere.

Uvodna scena sadržavala je gostovanja Paula Rudda, Bryana Cranstona iz serije Breaking Bad i glumca filma Mean Girls Tima Meadowsa, a svatko od njih u šali je "izjurio" van kada su saznali da nisu posljednji gosti emisije.

Colbert je duhovito rekao: "Mnogi me pitaju što planiram raditi nakon večeras, a odgovor je drogirati se."

Nakon što je publika izviždala spomen otkazivanja, dodao je: "Ne, ne, imali smo sreće što smo ovdje bili posljednjih 11 godina. To se ne smije uzimati zdravo za gotovo."

Paul McCartney Colbertu je poklonio uokvirenu fotografiju Beatlesa kao oproštajni dar, nakon čega se prisjetio slavnih nastupa benda u kazalištu 1964. godine.

"Amerika je bila zemlja slobode, najveća demokracija. Da, to je bila", rekao je slavni pjevač.

Dodao je: "I dalje jest, nadajmo se."

Televizijska mreža CBS i Paramount objavili su u srpnju 2025. da će emisija završiti, opisavši odluku kao "čisto financijsku" i navodeći gubitke od oko 50 milijuna dolara.

Otkazivanje je odmah izazvalo val kritika, a komentatori su doveli u pitanje je li vrijeme donošenja te odluke povezano s time da Paramount traži odobrenje Savezne komisije za komunikacije za spajanje sa Skydanceom.

Objava je stigla samo nekoliko dana nakon što je Colbert kritizirao matičnu tvrtku Paramount zbog nagodbe od 16 milijuna dolara s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom oko tvrdnji da je informativna emisija "60 Minutes" zavaravajuće montirala intervju s Kamalоm Harris iz 2024.

U izjavi tvrtke dodano je: "To nije ni na koji način povezano s izvedbom emisije, sadržajem ili drugim stvarima koje se događaju u Paramountu."

Ostali gosti finalne emisije uključivali su kolege voditelje noćnih emisija Jimmyja Kimmela, Setha Meyersa, Johna Olivera i Jimmyja Fallona, koji su zajedno vodili podcast nazvan "Strike Force Five" za vrijeme štrajka hollywoodskih scenarista 2023. godine.

Colbert je preuzeo "The Late Show" 2015. godine nakon umirovljenja dugogodišnjeg voditelja Davida Lettermana.

Proslavio se uz Jona Stewarta u emisiji "The Daily Show" prije nego što je vodio svoju dugogodišnju satiričnu političku emisiju "The Colbert Report".

Stewart, koji se pojavio u emisiji u posljednjem tjednu, odao je počast Colbertovom "epskom mandatu" Instagram objavom stare fotografije obojice.

Colbertov "Late Show" snažno se oslanjao na američku politiku. Uz redovitu rotaciju slavnih osoba, politički dužnosnici redovito su bili gosti, uključujući bivše američke predsjednike Baracka Obamu i Joea Bidena te nastup Trumpa 2015. u vrijeme predsjedničke kandidature.

Američki predsjednik na svojoj je platformi Truth Social napisao:

"Colbert je napokon završio sa CBS-om. Nevjerojatno je da je toliko dugo izdržao! Bez talenta, bez gledanosti, bez života. Bio je kao mrtvac. Mogli biste bilo koga uzeti s ulice i bio bi bolji od ovog totalnog kretena. Hvala Bogu da je napokon otišao!"