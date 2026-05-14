"Čuvari su se smijali dok su me dresirani psi silovali": Svjedočanstva iz pakla izraelskih zatvora

Nakon napada Hamasa 7. listopada 2023., svjetski su lideri, uključujući Joea Bidena i Benjamina Netanyahua, jednoglasno osudili seksualno nasilje nad izraelskim ženama. Međutim, opsežno istraživanje Nicholasa Kristofa za The New York Times razotkriva drugu stranu medalje: rašireno i sustavno seksualno nasilje izraelskih vojnika, čuvara i doseljenika nad Palestincima – muškarcima, ženama, pa čak i djecom.

Jedno od najšokantnijih svjedočanstava u istrazi dolazi od novinara iz Gaze, koji je opisao stravičnu metodu mučenja koju su potvrdili i drugi zatvorenici, ali i promatrači ljudskih prava. On je ispričao kako je, dok je bio vezan i s povezom na očima, u prostoriju doveden pas.

"Bili su tu čuvari koji su na hebrejskom bodrili psa. Dok sam ležao bespomoćan, pas me počeo naskakivati i prodirati u mene. Čuo sam njihovo smijanje i hihotanje dok su sve to snimali kamerama", ispričao je novinar, dodajući da su mu prije puštanja zaprijetili smrću ako o tome progovori u medijima.

Izvještaji sugeriraju da ovo nije bio izoliran incident, već da su policijski psi u nekim slučajevima dresirani upravo za ovakve vrste ponižavajućih napada na zatvorenike.

"Molio sam za smrt"

Sami al-Sai (46), također novinar koji je pritvoren 2024. godine, opisao je slične trenutke užasa. Prema njegovim riječima, čuvari su ga bacili na tlo, skinuli i brutalno zlostavljali koristeći predmete poput gumene palice, dok su se istovremeno fotografirali.

"Bilo je toliko bolno. Čuvari su mi se smijali, a ja sam se samo molio za smrt", ispričao je al-Sai, napominjući da je na mjestu gdje je zlostavljan pronašao krv i polomljene zube prethodnih žrtava, što ukazuje na to da se ista lokacija stalno koristi za istu svrhu.

Istraga se dotiče i skandala u vojnom zatvoru Sde Teiman iz srpnja 2024., kada je zatvorenik iz Gaze hospitaliziran s rastrganim rektumom, slomljenim rebrima i probušenim plućima. Devet rezervnih vojnika je privedeno, no to je izazvalo prosvjede desničarskih ekstremista i političara koji su provalili u bazu kako bi podržali "herojske borce".

Sve optužbe protiv njih su u ožujku ove godine odbačene, a vojnici su vraćeni na dužnost. Izraelski premijer Netanyahu nazvao je optužbe protiv vojnika "krvnom klevetom". Sari Bashi, izraelsko-američka pravnica, upozorava: "Odbacivanje optužbi zapravo je davanje dopuštenja za silovanje."

Šokantne statistike i zlostavljanje djece

Podaci nevladinih organizacija daju jezivu sliku stanja u pritvorima:

Djeca: Više od polovice djece (12-17 godina) koja su bila u izraelskom pritvoru prijavila su da su svjedočila ili iskusila seksualno nasilje.

Novinari: CPJ je ispitao 59 palestinskih novinara - 3 posto ih je potvrdilo da su silovani, dok je 29 posto pretrpjelo druge oblike seksualnog zlostavljanja.

Civilni sektor: Izraelski doseljenici na Zapadnoj obali koriste prijetnje silovanjem žena i djece kako bi prisilili palestinske obitelji da napuste svoju zemlju.

Tišina i suučesništvo SAD-a

Autor istrage ističe kako američki porezni obveznici posredno financiraju izraelski sigurnosni sustav, što SAD čini suučesnikom u ovim zločinima. Nicholas Kristof postavlja pitanje: ako je svijet s pravom bio zgrožen zločinima Hamasa, zašto šuti na sustavnu torturu koju provodi država koju sponzorira Zapad?

Izraelsko Ministarstvo nacionalne sigurnosti i zatvorska služba kategorički odbacuju ove navode, dok izvještaji UN-a govore o "seksualiziranoj torturi" koja se provodi uz prešutno odobrenje ili čak ohrabrenje s najviših razina. Žrtve koje su odlučile progovoriti poručuju da to čine s jednim ciljem - kako bi spasili one koji su još uvijek iza rešetaka i suočavaju se s nezamislivim užasom svake noći.