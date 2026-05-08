Mračni "žanr" na internetu: Stranice za silovanje drogiranih žena kriju se iza tvrtke u Europi

Svjetska javnost još je uznemirena zbog suđenja u Avignonu gdje su razotkriveni užasi koje je proživjela Gisèle Pelicot. Međutim, novinarska istraživanja CNN-a i nizozemskog NRC-a potvrđuju da na internetu cvjeta industrija koja slavi i podržava upravo takve zločine.

Stranice poput Motherless.com, koju mjesečno posjećuju milijuni korisnika, postale su "utočište za razmjenu" videa seksa s "uspavanim ženama" i savjeta o tome kako drogirati i silovati partnerice.

Istraga CNN-a otkrila je tisuće videozapisa na kojima su žene i djevojčice - od kojih neke izgledaju iznimno mlado - prikazane u potpuno bespomoćnom stanju.

Prizori su jezivo slični: žrtve leže u neprirodnim položajima na krevetima ili podovima, odjeća im je razderana, a tijela često išarana uvredljivim tekstovima. Kako bi dokazali gledateljima da su žene pod sedativima, korisnici im na snimkama povlače očne kapke ili ih udaraju po licu, piše NLTimes.

Trag vodi do Nizozemske

Iako je riječ o globalnom problemu, istraga NRC-a otkrila je snažnu lokalnu poveznicu. Stranicu Motherless godinama udomljuje (hosta) tvrtka NForce sa sjedištem u nizozemskom Roosendaalu. Štoviše, na samoj stranici aktivne su grupe na nizozemskom jeziku gdje muškarci komentiraju videe, koristeći nadimke poput "frikandel" ili "paasei", jasno se identificirajući kao lokalni korisnici.

Seks s onesviještenom ili nesposobnom osobom smatra se u Nizozemskoj silovanjem, za što počiniteljima prijeti do 12 godina zatvora.

Trenutni direktor i vlasnik tvrtke NForce, izraelski državljanin i bivši vojnik IDF-a Simon Shlomi Elimeleh, potvrdio je da je Motherless njihov klijent, ali odbacuje bilo kakvu odgovornost za sadržaj.

"NForce, kao pružatelj infrastrukture, ne donosi odluke na temelju javnog mnijenja, već na temelju zakona, pravila i ugovora. Odgovornost leži isključivo na administratoru stranice", poručio je Elimeleh.

Međutim, ovo nije prvi put da se NForce nalazi pod povećalom:

2020. godina: Sveučilište TU Delft objavilo je listu hosting tvrtki na čijim je poslužiteljima pronađeno najviše materijala s dječjom pornografijom. NForce je uvjerljivo bio na prvom mjestu.

Pravna rupa: Iako je hosting tvrtke teško kazneno goniti za sadržaj njihovih klijenata, unutar industrije postoji dogovor da se kriminalni sadržaj mora ukloniti u roku od 24 sata od prijave. Također, tvrtke poput NForcea smiju birati koga će prihvatiti kao klijenta.

Dok slučaj Gisèle Pelicot dobiva svoj epilog na sudu, digitalni svijet nastavlja generirati profit iz najgorih oblika seksualnog nasilja. Pitanje koje ostaje otvoreno jest - do kada će tehnološke tvrtke moći prati ruke od krvi i trauma žrtava čije silovanje izravno omogućuju pružanjem svoje infrastrukture?