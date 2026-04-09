Puca krhko primirje, Trump bijesni: "Ako se ne postigne dogovor - evo što slijedi"

Hormuški tjesnac zatvoren? Iranski Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je plovidba kroz kritični Hormuški tjesnac zaustavljena nakon kršenja primirja u Libanonu. Bijela kuća je prethodno izjavila da će se primirje nastaviti ako tjesnac ostane otvoren. Trumpova administracija i izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavili su da primirje između SAD-a i Irana ne uključuje operacije protiv Hezbollaha u Libanonu.

Iran: Prekršene su tri točke našeg plana SAD i Izrael su već prekršili iranski prijedlog o prekidu vatre od 10 točaka na tri načina, poručio je Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednika iranskog parlamenta i bivšeg zapovjednika IRGC-a. Evo kako je rekao da je primirje prekršeno već u prvim satima: prekid vatre u Libanonu, upad u zračni prostor i pravo na obogaćivaje nukelarnog goriva.

Cijene nafte ponovno su porasle Cijene nafte ponovno su porasle tijekom noći, potaknute sve većom neizvjesnošću oko održivosti dvotjednog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Brent, ključna globalna referentna nafta, poskupjela je za više od 2 posto, dosegnuvši 97,35 dolara po barelu. Time je djelomično nadoknadila prethodni nagli pad od preko 10 posto, koji je uslijedio nakon što je Donald Trump u utorak navečer objavio postizanje prekida vatre. Tržišta sada s oprezom prate razvoj situacije na Bliskom istoku, svjesna da bi svaki znak eskalacije mogao dodatno pogurati cijene energenata.

Trump: Američka vojska iščekuje svoje sljedeće osvajanje "Svi američki brodovi, zrakoplovi, oružje i vojno osoblje ostat će na svojim mjestima, u Iranu i oko njega dok se ne postigne potpuni sporazum", napisao je Donald Trump u objavi za Truth Social. "Ako se iz bilo kojeg razloga ne postigne, što je vrlo malo vjerojatno, onda slijedi pucnjava veća, bolja i jača nego što je itko ikada prije vidio“, napisao je Trumpm dodajući da Iran ne smije imati nuklearno oružje, a Hormuški tjesnac bit će otvoren i siguran. "Naša velika vojska se resetira i odmara, zapravo iščekujući svoje sljedeće osvajanje. Amerika se vratila", napisao je

Trump kritizira NATO Američki predsjednik Donald Trump oglasio na Truth Social, prvi put nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a u Bijeloj kući. „NATO nije bio tu kada nam je trebao, i neće biti tu ni ako nam opet zatreba. Sjetite se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog komada leda!!!

Hezbolahov napad Hezbolah je objavio u četvrtak ujutro da je ispalo rakete na sjever Izraela kao odgovor na izraelska kršenja primirja. To je prvi Hezbolahov napad od postizanja dogovora.

Rutte: Neke članice NATO-a bile su testirane i podbacile su Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka s Donaldom Trumpom rekao je da vjeruje kako su neke članice NATO-a bile testirane i podbacile u kontekstu kritika Washingtona zbog izostanka uključenosti članica u rat SAD-a i Izraela protiv Irana. "Neke od članica NATO-a su podbacile, ali velika većina europskih zemalja, i to je ono o čemu smo danas razgovarali, učinila je ono što su obećale u ovakvom slučaju", rekao je za CNN.

Netanyahu: Najteži udarac Hezbollahu Izraelski premijer Benjamin Netanyahu napade je opisao kao najteži udarac Hezbollahu od početka rata te je poručio da će Izrael, ako bude potrebno, ponovno otvoriti front prema Iranu. Iran upozorava da će Izrael požaliti ako se napadi na Libanon odmah ne zaustave.