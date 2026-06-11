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"Bio je apsolutna zvijer": Više od stoljeća stajao u muzeju, a znanstvenici su tek sada shvatili

Piše I. B., 11. lipnja 2026. @ 09:42 komentari
Muzej u Londonu
Muzej u Londonu Foto: IMAGO/Zoonar
Više od stotinu godina fosili su stajali u muzejskoj zbirci, a znanstvenici tek sada vjeruju da su otkrili što zapravo predstavljaju.
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