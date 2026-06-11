"Bio je apsolutna zvijer": Više od stoljeća stajao u muzeju, a znanstvenici su tek sada shvatili

Divovski škorpion dug oko jednog metra lutao je područjem današnje Velike Britanije prije otprilike 415 milijuna godina, pokazuje novo istraživanje. Znanstvenici vjeruju da je riječ o najvećem poznatom škorpionu dosad otkrivenom, životinji toliko velikoj da je jedan stručnjak opisuje kao "apsolutnu zvijer".

Do novog otkrića istraživači su došli nakon što su ponovno proučili fosile koji se više od sto godina čuvaju u Prirodoslovnom muzeju u Londonu. U kombinaciji s novije pronađenim ostacima uspjeli su rekonstruirati izgled životinje nazvane Praearcturus gigas.

Dugo se vjerovalo da pripada skupini rakova, no nova analiza upućuje na to da je riječ o drevnom škorpionu, piše CNN.

Otkriće je objavljeno u znanstvenom časopisu Palaeontology i pruža novi uvid u razdoblje kada su se prvi veliki člankonošci počeli širiti Zemljom.

Prema procjenama znanstvenika, životinja je bila duga oko jednog metra. Imala je velika kliješta duga približno 16 centimetara, gotovo četiri puta veća od kliješta najvećih današnjih škorpiona.

"Ne biste ga htjeli sresti u mračnoj ulici. Bio je to pravi div", rekao je paleobiolog Russell Bicknell, koji nije sudjelovao u istraživanju.

Znanstvenici vjeruju da je ovaj golemi škorpion živio u razdoblju kada je većina života na Zemlji još bila vezana uz vodu. Zbog toga pretpostavljaju da nije bio isključivo kopnena životinja, nego je dio vremena provodio i u vodi, gdje je vjerojatno lovio ribe.

Iako nisu pronađeni svi dijelovi tijela pa među stručnjacima još postoji rasprava je li riječ o škorpionu, autori istraživanja smatraju da dostupni dokazi snažno podupiru tu teoriju.