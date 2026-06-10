Opasna bakterija pronađena u salami: "Vratite proizvod u trgovinu"

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Salama s mesom jelena, 250g, sljedećih LOT brojeva i datuma roka trajanja: LOV5026260526, upotrijebiti do 26.11.26, LOV5026010626, upotrijebiti do 01.12.26; LOV5026030626 upotrijebiti do 03.12.26.

Razlog povlačenja je utvrđena bakterije Listeria monocytogenes.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici tvrtke Grof Lovski.

"Ako bilo koji kupac ustanovi da je u posjedu primjerka proizvoda navedenih serija, molimo da iz predostrožnosti vrate proizvod u prodavaonicu u kojoj su ga kupili kako bi ostvarili povrat novaca neovisno o tome posjeduju li račun", priopćili su iz tvrtke.

Proizvođač: Mesnica Koprivnjak, vl. Davor Koprivnjak, Trg K. Tomislava 12, Samobor.