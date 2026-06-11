Otkriveno otkud dolazi dio hrane za Europu unatoč zabrani: "Financiraju zlostavljanja"

Istraga američke pravne skupine Global Echo Litigation Center objavljena u srijedu otkrila je da gotovo svaka peta pošiljka hrane s izraelskom oznakom koja ulazi u Europsku uniju zapravo dolazi iz naselja na okupiranoj Zapadnoj obali ili s Golanske visoravni.

Dva desetljeća stav EU-a bio je da može slobodno trgovati s Izraelom, bez carina, ali ne i sa zajednicama koje je Izrael izgradio na zemljištu osvojenom od Egipta, Jordana i Sirije u ratu 1967. Što se tiče naselja na palestinskim teritorijima, zagovornici dvodržavnog rješenja osudili su ih kao potkopavanje bilo kakve eventualne palestinske države, piše Politico.

Prema izvješću, roba namijenjena Europi iz naselja, poput datulja, agruma i tahinija, ima koristi od carinskih olakšica, organskih oznaka i certifikata o zdravlju biljaka koje zakoni EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva rezerviraju za hranu uzgojenu u samom Izraelu.

Kupci diljem kontinenta nemaju načina da znaju otkud hrana dolazi, tvrdi Global Echo. Grupa je izjavila da podnosi tužbe u Velikoj Britaniji i Francuskoj kako bi prisilila carinska i tijela za zaštitu potrošača na djelovanje.

Izraelska naselja na Zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu smatraju se ilegalnima prema međunarodnom pravu. Međunarodni sud pravde potvrdio je taj stav u savjetodavnom mišljenju iz 2024. u kojem se navodi da zemlje trebaju spriječiti trgovinske veze koje održavaju izraelsku prisutnost na okupiranim teritorijima. Izrael odbacuje nalaze suda i smatra te teritorije spornima.

Osim Sjedinjenih Država, međunarodna zajednica ne priznaje izraelsku kontrolu nad Golanskom visoravni.

Nalazi nevladine organizacije dolaze nakon što je EU odobrio sankcije protiv nekih izraelskih doseljenika zbog napada na Palestince na Zapadnoj obali.

"Trgovinom s izraelskim ilegalnim naseljima EU financira zlostavljanja koja gotovo svakodnevno osuđuje, uključujući etničko čišćenje i apartheid", rekao je Claudio Francavilla, zamjenik direktora za zagovaranje u EU-u pri Human Rights Watchu, koji je objavio izvješće. "Ne postoji legalan način trgovanja s ilegalnim naseljima", dodao je.

Godine 2025. više od 160 nevladinih organizacija i sindikata, uključujući Human Rights Watch, pozvalo je predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen da "zabrani svu trgovinu i poslovanje između EU-a i izraelskih ilegalnih naselja" kako bi se pridržavala presude Međunarodnog suda pravde, koji kaže da su naselja ilegalna.

Tri načina za ulaz hrane iz Izraela u EU

Global Echo pregledao je više od 30.000 izvoznih dokumenata, koje je usporedio s podacima izraelske vlade o poljoprivrednim parcelama, terenskim istragama i intervjuima s visokim dužnosnicima izraelskih izvoznika i pakirnica.

Više od 5900 pošiljki datulja, agruma, tahinija i drugih svježih proizvoda poslano je u EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norvešku i Švicarsku između 2017. i 2026. godine. Od toga je 17,2 posto njih povezano s naseljima na Zapadnoj obali ili s teritorijem Golanske visoravni koji je Izrael pripojio. Prema izvješću, među pošiljkama namijenjenim samo EU-u udio raste na 19,2 posto. Budući da izvoznici često prikrivaju gdje se njihova roba uzgaja, grupa kaže da je stvarna brojka vjerojatno veća.

Od nešto više od 2000 carinskih faktura kojima se deklarira izraelsko podrijetlo radi nižih tarifa, gotovo 17 posto pokrivalo je robu s okupiranih teritorija vrijednu 13,1 milijun eura, navodi se u izvješću.

Izvješće opisuje tri metode koje se ponavljaju. Neki izvoznici navode pravo mjesto proizvodnje na okupiranom teritoriju i navode Izrael kao zemlju podrijetla. Drugi koriste lažnu adresu unutar Izraela. Pakirnice također miješaju proizvode s okupiranih teritorija s hranom uzgojenom u Izraelu i sve šalju kao izraelsko.

Čak i kada zaobilazna rješenja ne uspiju i carinici naplate carine, izraelska vlada vraća novac izvoznicima, navodi se u izvješću. Državni program koji se provodi od 2006. vraća točan iznos koji europske carine primjenjuju na robu iz izraelskih naselja, a ne na proizvode iz samog Izraela. To čini carine na proizvode s Golanske visoravni i Zapadne obale praktički besmislenima, tvrdi Global Echo. Pozivajući se na izraelske proračunske podatke, izvješće procjenjuje da su isplate ukupno iznosile oko 63 milijuna eura.

I zakoni EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva zahtijevaju da certifikate o zdravlju bilja izdaje zemlja u kojoj je hrana uzgojena. Ipak, izraelske vlasti izdale su takve certifikate za hranu koja dolazi s okupiranog zemljišta u više od četvrtine slučajeva, a carinske vlasti u EU-u i Ujedinjenom Kraljevstvu prihvatile su ih. Grupa je također rekla da je pronašla 31 organski certifikat koji je Secal, izraelski certifikator koji je EU odobrio, izdao za proizvode koji dolaze s okupiranih teritorija.

U izvješću se tvrdi da su potrošači na europskim tržištima zbog toga dovedeni u zabludu. U izvješću se ističe tahini proizveden u naseljima na Zapadnoj obali izraelske marke Achva, koji na police stiže u staklenkama s oznakom "Proizvod Izraela".

Sustav izgrađen na povjerenju

Prema dogovoru koji je na snazi ​​od 2005. godine, izraelski izvoznici u EU moraju navesti poštanski broj mjesta proizvodnje kako bi carina mogla provjeriti dolazi li roba iz ilegalnih naselja na okupiranim palestinskim teritorijima ili Golanskoj visoravni. Global Echo tvrdi da sustav ne uspijeva jer se oslanja na vlastite deklaracije izvoznika.

Europska komisija predložila je suspenziju trgovinskih odredbi svog sporazuma s Izraelom u rujnu 2025. nakon što je revizijom utvrđeno da Izrael krši svoju klauzulu o ljudskim pravima, ali vlade EU-a nisu pristale na usvajanje suspenzije. Španjolska je sama otišla dalje uvodeći nacionalnu zabranu uvoza iz naselja na palestinskim teritorijima, koja je stupila na snagu krajem 2025.