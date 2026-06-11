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Otkriveno otkud dolazi dio hrane za Europu unatoč zabrani: "Financiraju zlostavljanja"

Piše V. S., 11. lipnja 2026. @ 09:13 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Kupci diljem kontinenta nemaju načina da saznaju otkud hrana dolazi.
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