Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi Svjetsko nogometno prvenstvo moglo proširiti više od nogometne groznice

Dok će milijuni navijača pratiti utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva, koje danas počinje, diljem Sjeverne Amerike, zdravstvene službe pripremaju se za jedan drugi, nevidljiv teren – praćenje zaraznih bolesti i mogućih izbijanja epidemija.

Najveći nogometni turnir na svijetu, koji traje gotovo šest tjedana, okuplja velike mase ljudi u 16 gradova SAD-a, Kanade i Meksika, što stvara uvjete u kojima se bolesti lakše šire. Zdravstvene vlasti prate niz prijetnji, uključujući ospice, norovirus i denga groznicu, a dodatni rizik predstavlja i prijetnja toplinskog vala.

“To je doista maraton”, rekla je za agenciju AP Palak Raval-Nelson, povjerenica za zdravstvo američkog grada Philadelphije.

Prvenstvo se odvija u trenutku kada su javnozdravstvene institucije već opterećene ograničenim resursima. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) istodobno se bavi rastućim izbijanjem ebole u središnjoj Africi i izbijanjem hantavirusa povezanog s kruzerom MV Hondius, dok se suočava i s rezovima u osoblju. Prema podacima Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga SAD-a, CDC-ova nadzorna nadzorna platforma za Svjetsko prvenstvo bila je "u završnoj fazi razvoja" neposredno prije početka samih utakmica.

Dodatna potpora lokalnim službama

"Naši stručnjaci za javno zdravstvo prilično su opterećeni", rekla je za agenciju AP Rebecca Katz, stručnjakinja za globalno zdravlje s američkog Sveučilišta Georgetown.

Katz vodi Health Security Operations Center, zajednički projekt Georgetowna i MedStar Healtha (velika američka neprofitna zdravstvena organizacija). Tim analizira podatke iz cijele zemlje te svakodnevno izrađuje izvješća o kretanju bolesti u gradovima domaćinima i kampovima reprezentacija. Izvješća se šalju stotinama stručnjaka iz javnog zdravstva, bolnica i hitnih službi.

"Važno je da ne postanemo uspaničeni. Pokušavamo biti oblik osiguranja", rekao je za AP dr. Shane Kappler iz MedStara.

Zašto su ospice na vrhu liste rizika?

Prema CDC-u, u Sjedinjenim Državama ove je godine zabilježeno više od 2000 slučajeva ospica. Stručnjaci upozoravaju da se rizik više ne odnosi samo na uvezene slučajeve.

"Zapravo su mnogi naši međunarodni partneri zabrinuti da bi se ospice nakon igara mogle prenijeti i izvan zemlje", upozorila je Katz.

Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) izvještava o širenju ospica u Kanadi te više od 11.000 slučajeva u Meksiku. Ta organizacija poziva navijače na cijepljenje, ističući da jedna zaražena osoba može prenijeti ospice na do 18 osoba, bez takvog oblika zaštite.

Nadzor izvan stadiona

Stručnjaci smatraju da je rizik od ebole znatno manji od rizika ospica. "Za mene ebola nije prijetnja broj jedan, ni broj dva, pa čak ni broj tri", rekao je za AP Dr. Craig Spencer s američkog Sveučilišta Brown.

Zdravstvene službe oslanjaju se na analizu otpadnih voda, bolničke podatke i druge oblike nadzora. Nedavna praćenja u otpadnim vodama u SAD-u otkrila su prisutnost rotavirusa, hepatitisa A i norovirusa. Grad Dallas u Teksasu je proširio nadzor otpadnih voda i nadzor komaraca, dok su službe drugih američkih gradova provele vježbe i koordinaciju s partnerima diljem zemlje.