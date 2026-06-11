Spektakl vrijedan 800 tisuća eura: Očekuje se dolazak svjetske zvijezde

U Dubrovniku se održavaju posljednje pripreme za E1 utrku u sklopu svjetskog prvenstva električnih glisera. Na utrku sigurno dolazi Rafael Nadal kako bi bodrio svoj tim, a šuška se kako bi iz Italije mogao stići i slavni košarkaš LeBron James, čiji tim također nastupa.

Natjecat će se deset timova i ukupno 20 vozača, a u svakom timu po jedan vozač i jedna vozačica. Sportaši će voziti električne glisere RaceBird. Radi se o gliserima koji se pri punoj brzini podignu iznad vode na krilima kako bi jurili brže i trošili manje energije.

Među vlasnicima nekih od deset timova koji se natječu su i poznata lica kao što su Will Smith, Marc Anthony, Tom Brady te Dider Drogba.

Dubrovnik će drugu godinu biti domaćin ove utrke. Uz bok destinacijama poput Monaka, jezera Como, Bahama, Miamija. Za ovu utrku iz državne blagajne prošle godine izdvojeno je čak 800 tisuća eura jer Vlada ovaj događaj vidi kao iznimnu sportsku i turističku promociju Hrvatske.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić.