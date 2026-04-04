VIDEO Trump žestoko zaprijetio, Izrael čeka zeleno svjetlo: Napali iranska petrokemijska postrojenja, ima mrtvih

Više mrtvih u napadu na iranski na petrokemijski kompleks Iranski državni mediji javljaju da je u izraelskom napadu na petrokemijski kompleks u Mahšahru na jugozapadu zemlje poginulo pet ljudi. Prema istim izvorima, još oko 170 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog ozljeda, navodi agencija Fars bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi. Izraelska vojska tvrdi da je riječ o jednom od ključnih postrojenja za proizvodnju materijala za eksplozive i balističke projektile.

Izrael najavio novi napad Izraelska vojska upozorila je da će uskoro bombardirati granični prijelaz Masnaa između Libanona i Sirije, uz tvrdnju da ga Hezbolah koristi za vojne aktivnosti. Glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee poručio je da se prijelaz koristi za krijumčarenje oružja te pozvao civile da se odmah udalje s tog područja.

Napadnuta iranska petrokemijska postrojenja Izrael je napao iranska petrokemijska postrojenja, potvrdio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Izrael u niskom startu Izrael se priprema za napade na iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo iz Washingtona, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik, prenosi Reuters.

Ostaci iranskog drona ozlijedili više osoba u Bahreinu Bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da su četiri osobe ozlijeđene, a više kuća oštećeno nakon što su ostaci iranskog drona pali na otok Sitra. Prema navodima vlasti, šteta je nastala nakon presretanja dronova, a na terenu su intervenirale hitne službe koje su pružile medicinsku pomoć ozlijeđenima.

Reakcije na Hegsethovu čistku Smjene načelnika Glavnog stožera kopnene vojske, generala Randyja Georgea i generala Davida Hodnea, iznenadile su vojne čelnike i zabrinule dužnosnike obrane, kažu izvori. Otvaraju se nova pitanja o ratu u Iranu i primjeni novih tehnologija i taktika.

Poginuo izraelski vojnik (21) Izraelska vojska objavila je da je u borbama na jugu Libanona poginuo 21-godišnji vojnik Guy Ludar, pripadnik izviđačke postrojbe.

Više od tisuću mrtvih u Libanonu Broj poginulih u izraelskim napadima u Libanonu premašio je 1400, objavilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Prema tim podacima, među ubijenima je najmanje 126 djece, otkako je Izrael 2. ožujka započeo napade na ciljeve za koje tvrdi da su povezani s Hezbolahom.

Lansirana nova skupina projektila prema Izraelu Izraelska vojska objavila je da je identificirala novu skupinu projektila lansiranih iz Irana prema teritoriju Izraela. Riječ je o već šestom takvom upozorenju koje su Izraelske obrambene snage danas objavile na svom Telegram kanalu, što upućuje na nastavak intenzivnih napada tijekom dana.

Iran: Pogođena dva američka helikoptera Iran tvrdi da su nomadska plemena u planinskim područjima napala dva američka helikoptera Black Hawk. Iranska Revolucionarna garda u priopćenju navodi da su "nomadi iz pokrajine Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad te Bakhtiariji" uspješno pogodili dva helikoptera u teško dostupnim planinskim područjima, daleko od prisutnosti iranskih snaga.

Novi napad Iran je ispalio niz balističkih projektila prema središnjem Izraelu, pri čemu je oštećeno više stambenih zgrada, a šest osoba je ozlijeđeno, izvijestili su izraelski mediji.

Iranci pucaju na američke helikoptere koji traže pilota Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja, prema analizi BBC-ja, prikazuje iranske snage kako pucaju prema američkim helikopterima tijekom potrage za pilotom.

Trump zaprijetio Američki predsjednik Donald Trump dao je u subotu Iranu 48 sati da "postigne dogovor ili ponovno otvori Hormuški tjesnac”, inače će Sjedinjene Države na njih "sručiti pakao".

Iran: Američke avione srušili smo novim sustavima Iran tvrdi da je jučer srušio dva američka borbena zrakoplova uz pomoć novih sustava protuzračne obrane, objavila je državna novinska agencija IRNA.

Evakuacija u Iranu Gotovo 200 ljudi evakuirano je iz iranske nuklearne elektrane Bušer, prema riječima čelnika ruske nuklearne kompanije Rosatom. Vijest dolazi nakon ranijih izvješća da je zračni napad pogodio područje blizu perimetra elektrane, pri čemu je poginuo jedan zaštitar.

Austrija: "Ne damo se uvući u Trumpovu kaotičnu politiku" Austrijski vicekancelar Andreas Babler danas je poručio da se zemlja neće dati uvući u "kaotičnu politiku" predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, istaknuvši da neutralnost Beča nije predmet pregovora.

Irak zatvorio granični prijelaz s Iranom Irak je zatvorio granični prijelaz Shalamcheh s Iranom nakon što su u zračnim napadima na iranskoj strani poginuo jedan irački državljanin, rekli su sigurnosni izvori za Reuters. U napadu je ozlijeđeno još pet Iračana, navode izvori, dodajući da je iračka policija pronašla tijelo jednog muškarca, dok su ozlijeđeni prevezeni u bolnicu, većinom u kritičnom stanju.

Iran: Pogodili smo brod povezan s Izraelom u Hormuškom tjesnacu Iranski dron pogodio je brod povezan s Izraelom u Hormuškom tjesnacu, tvrdi Iranski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) u priopćenju. Brod MSC Ishika se "zapalio", objavilo je zapovjedništvo mornarice IRGC-a. Izraelske vlasti zasad se nisu očitovale o iranskim tvrdnjama.

Brod u francuskom vlasništvu promijenio odredište prije prolaska kroz Hormuški tjesnac Kontejnerski brod Kribi, u francuskom vlasništvu, prošao je Hormuškim tjesnacem rutom pod iranskom kontrolom, kojom Teheran preusmjerava brodove radi nadzora. Prije prolaska promijenio je odredište u "FRENCH OWNER", vjerojatno kako bi jasno signalizirao vlasništvo iranskim vlastima. Nije poznato je li za siguran prolazak plaćena naknada, iako analitičari navode da pojedini brodovi plaćaju i do dva milijuna dolara.

Iran demantira uhićenje američkog vojnika Podjedinica iranske Revolucionarne garde (IRGC) u južnoj pokrajini Kohgiluje i Bojerahmad, kao i guverner te pokrajine, demantirali su da je drugi član američke posade F-15 uhićen. Guverner je odbacio i tvrdnje da su SAD spasile prvog pilota te je poručio da je riječ o "neprijateljskoj taktici". Državni i provladini iranski kanali pozvali su građane da uhvate pilota živog te su ponudili nagrade.

Iran: "Nismo odbili pregovore u Pakistanu, želimo kraj rata" Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je da njegova zemlja nikada nije odbila sudjelovati u pregovorima u Pakistanu usmjerenima na okončanje rata. Dodao je da Iran želi konačne i trajne uvjete za završetak sukoba. "Stajalište Irana pogrešno se prikazuje u američkim medijima. Duboko smo zahvalni Pakistanu na njegovim naporima i nikada nismo odbili otići u Islamabad. Ono što nam je važno su uvjeti konačnog i trajnog završetka ilegalnog rata koji nam je nametnut", poručio je Arakči.

UAE objavio koliko je projektila presreo iz Irana Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je presrelo 23 balističke rakete i 56 dronova iz Irana. Time je, prema njihovim podacima, ukupan broj presretanja od početka sukoba dosegnuo 498 balističkih raketa, 23 krstareće rakete i 2141 dron. Vlasti navode da su od početka rata u UAE-u poginula dva pripadnika oružanih snaga, jedan ugovorni radnik i još deset osoba, dok je 217 osoba ozlijeđeno.

Oglasila se Međunarodna agencija za atomsku energiju Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je da je obaviještena o napadu u blizini iranske nuklearne elektrane Bušer te da nije zabilježeno povećanje razine radijacije. "IAEA je od Irana obaviještena da je projektil jutros pogodio područje u blizini nuklearne elektrane Bušer, što je četvrti takav incident u posljednjih nekoliko tjedana. Iran je također izvijestio da je jedan pripadnik fizičke zaštite postrojenja poginuo od fragmenata projektila te da je jedna zgrada na lokaciji oštećena udarnim valom i krhotinama. Nije zabilježeno povećanje razine radijacije." Agencija dodaje da je glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi izrazio "duboku zabrinutost" zbog incidenta, istaknuvši da pomoćne zgrade "mogu sadržavati ključnu sigurnosnu opremu".

Napad u blizini nuklearne elektrane Bušer Iran je objavio da je u zračnom napadu pogođeno područje uz perimetar nuklearne elektrane Bušer, pri čemu je poginuo jedan zaštitar. U napadu je oštećena jedna zgrada, no ne smatra se da su pogođeni ključni dijelovi postrojenja. Riječ je o četvrtom napadu na to postrojenje od početka rata.

Izraelski napad oštetio bolnicu Bolnica u južnom libanonskom gradu Tiru oštećena je nakon što je izraelski napad pogodio obližnje zgrade. Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je u napadu ozlijeđeno 11 osoba. Ravnatelj bolnice rekao je da će bolnica "ostati otvorena kako bi pružila potrebnu medicinsku skrb" unatoč oštećenjima.

Eksplozije u petrokemijskom kompleksu na jugozapadu Irana Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u velikom petrokemijskom kompleksu na jugozapadu zemlje, navodeći da je pogođen u američko-izraelskim zračnim napadima u kojima je ranjeno pet osoba. Novinska agencija Tasnim javlja da je jutros pogođeno više postrojenja u posebnoj petrokemijskoj zoni Mahšahr u pokrajini Huzestan. U napadu je oštećen i petrokemijski kompleks Bandar Imam, koji djeluje unutar te zone. "Vjerojatnost ljudskih žrtava, uključujući poginule i ozlijeđene, vrlo je visoka", poručio je zamjenik guvernera pokrajine Huzestan Valijolah Hajjatij.

Drugi turski brod prošao kroz Hormuški tjesnac Drugi brod u turskom vlasništvu prošao je kroz Hormuški tjesnac, potvrdio je turski ministar prometa Abdulkadir Uraloglu, dok dio plovila i dalje čeka dozvolu za prolazak iz tog strateški važnog morskog koridora. Uraloglu je rekao da se u trenutku izbijanja rata u tjesnacu nalazilo 15 brodova u turskom vlasništvu, a dva su ga dosad napustila. Rekao je i kako četiri broda nisu zatražila odlazak. Od toga su dva energetski tankeri, a dva sudjeluju u regionalnoj trgovini. "Radimo u koordinaciji s ministarstvom vanjskih poslova kako bismo izveli preostalih devet brodova", rekao je Uraloglu.

Dron izazvao požar u skladištima stranih naftnih kompanija u Iraku Požar je izbio nakon što je dron pogodio skladišta stranih naftnih kompanija zapadno od južne iračke luke Basre.

Većina građana nema pristup internetu 36 dana Većina građana Irana bez pristupa je internetu već 36 dana. BBC doznaje da pojedini dužnosnici, pristaše vlasti i novinari i dalje imaju neograničen pristup, dok drugi plaćaju visoke iznose kako bi se spojili na internet. Neki su uspjeli pristupiti mreži putem satelitskog interneta, poput Starlinka, i drugih metoda, no uz visoke troškove. U Iranu korištenje ili posjedovanje sustava Starlink može rezultirati kaznom do dvije godine zatvora, a vlasti pokušavaju suzbiti njegovu upotrebu.

Iran tvrdi da je uništio više letjelica Zapovjednik iranske protuzračne obrane tvrdi da su njegove snage već uništile nekoliko naprednih borbenih zrakoplova, desetke krstarećih projektila i više od 160 bespilotnih letjelica. SAD nije potvrdio da je borbeni zrakoplov F-15, koji se srušio u Iranu, oboren iranskom vatrom.

Iran pogubio dvojicu muškaraca Pogubljena su dvojica muškaraca za koje iranske vlasti tvrde da su bili povezani s oporbenom skupinom. Proglašeni su krivima za povezanost s Organizacijom narodnih mudžahedina Irana te za izvođenje oružanih napada.

Iran nudi nagradu onome tko nađe pilota Državni iranski kanali pozvali su građane da "uhvate pilota živog" te su ponudili novčane nagrade. Iranski mediji izvijestili su o nagradi od oko 66.000 dolara. Taj iznos znatno premašuje raspon plaća u zemlji, koji se kreće između 150 i 230 funti. Ubrzo nakon toga počele su se širiti snimke na kojima naoružani civili u dvije južne pokrajine traže člana posade.

Izrael gađao Bejrut Izraelske snage započele su napade na ciljeve povezane s Hezbolahom u Bejrutu. U ranim jutarnjim satima IDF je gađao "infrastrukturne ciljeve".

Talijanska premijerka prva čelnica EU-a na Bliskom istoku od početka rata Talijanska premijerka Giorgia Meloni doputovala je u Jeddah, gdje će tijekom sljedeća dva dana razgovarati s regionalnim čelnicima na Bliskom istoku. Meloni će posjetiti i Ujedinjene Arapske Emirate te Katar. Reuters navodi da je jedan od ciljeva posjeta jačanje energetske sigurnosti Italije.

Naoružani Iranci pucali na američke helikoptere Naoružani muškarci u Iranu zapucali su na američke helikoptere tijekom akcije potrage i spašavanja pilota srušenog borbenog zrakoplova F-15. U trenutku kada jedan helikopter leti nisko iznad tla, muškarci počinju pucati iz automatskog oružja. Osoba koja snima zatim pomiče kameru ulijevo i prikazuje drugi helikopter. Muškarci nastavljaju pucati i prema toj letjelici. "Američki helikopter, ovo je vojna sila", govori osoba koja snima dok pomiče kameru. "Pucaj, pucaj. Bravo! Pucaj."

Nada u okončanje rata na Bliskom istoku potaknula svjetske burze Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle jer su izjave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa potaknule nadu ulagača da će rat na Bliskom istoku uskoro biti priveden kraju. No, euforija na tržištima ubrzo je splasnula jer je u četvrtak Trump u obraćanju naciji kazao da će napadi na ciljeve u Iranu trajati još dva do tri tjedna i da bi vojska mogla intervenirati po potrebi.