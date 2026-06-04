VIDEO Incident u zračnoj luci: Avionu starom tek šest mjeseci prije leta pukao prednji trap

Boeingu 787-9 Dreamlineru njemačke zrakoplovne kompanije Lufthansa danas je poslijepodne, dok je bio na stanci u zračnoj luci Frankfurt, pukao prednji stajni trap. Zrakoplov je prijevozniku isporučen u siječnju ove godine te je bio jedan od najnovijih u floti.

Prema prvim informacijama, prednji stajni trap iznenada se urušio dok se zrakoplov nalazio na jednom od izlaza, oko 12:45. Uzrok incidenta zasad nije poznat. Na fotografijama s mjesta događaja vidi se kako je stražnji dio Dreamliner podignut zbog urušavanja trapa, dok su na prednjem dijelu vidljiva oštećenja. Vrata stajnog trapa izgledaju kao da su silom izbačena prema van.

Podwozie przednie Boeinga 787-9 Lufthansy złożyło się podczas postoju przy bramce na lotnisku we Frankfurcie 😵‍💫 pic.twitter.com/eEQZKSKzAh — Michał Szymczak (@MichalTSzymczak) June 4, 2026

Zbog incidenta Lufthansa je bila prisiljena otkazati let LH450 za Los Angeles. Iz kompanije su potvrdili da putnici još nisu bili ukrcani, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje.

"Nekoliko radnika je ozlijeđeno i primaju liječničku pomoć", poručio je glasnogovornik.

Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS — Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026

Oštećeni zrakoplov jedan je od najnovijih u floti. D-ABPQ isporučen je njemačkom prijevozniku u siječnju 2026. godine te je opremljen najnovijim kabinskim konceptom Allegris. Baza mu je u Frankfurtu i, za razliku od nekih drugih Lufthansinih interkontinentalnih zrakoplova, nema kabinu prve klase.

Uzrok urušavanja prednjeg stajnog trapa istražit će nadležna njemačka zrakoplovna tijela. Ovakav incident iznimno je rijedak za moderne tipove zrakoplova, a ono što je posebno privuklo pozornost je njegova starost, piše Aviator 24.

Razmjeri oštećenja još nisu službeno procijenjeni, no stručnjaci iz zrakoplovne industrije očekuju dugotrajan pregled i opsežne popravke prije nego što se zrakoplov vrati u promet.