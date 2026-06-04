Nakon 60 godina vratio se opasni parazit: Ličinke doslovno proždiru živo meso

Parazit koji doslovno proždire živo tkivo životinja prvi je put nakon gotovo 60 godina otkriven u Sjedinjenim Američkim Državama, izazvavši zabrinutost među stočarima i veterinarskim službama.

Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) priopćilo je da je u teletu u Teksasu potvrđena prisutnost New World Screwworma (NWS), opasnog parazita koji je posljednji put u SAD-u zabilježen 1966. godine. Riječ je o parazitskoj muhi čije ženke polažu jaja u otvorene rane ili sluznice toplokrvnih životinja.

Nakon izlijeganja, stotine ličinki počinju se hraniti živim tkivom domaćina. Bez pravodobnog liječenja zaraza može biti smrtonosna za životinju.

Slučaj je potvrđen kod tri tjedna starog teleta u gradu La Pryor u Teksasu, oko 48 kilometara od granice s Meksikom. Ličinke su pronađene u području pupka životinje.

Parazit se tijekom posljednje godine postupno širio Meksikom, a američke vlasti pokušavale su odgoditi njegov dolazak u zemlju nakon porasta broja slučajeva u Srednjoj Americi i Meksiku, piše BBC.

Stručnjaci upozoravaju da bi širenje zaraze moglo imati ozbiljne posljedice za stočarsku industriju. Uzgajivači strahuju od smanjenja stočnog fonda, pada proizvodnje govedine i mogućeg rasta cijena mesa za potrošače.

Opasni parazit Foto: CDC

Iako New World Screwworm može zaraziti ljude i kućne ljubimce, zdravstvene vlasti naglašavaju da je rizik za ljude nizak te da su takvi slučajevi vrlo rijetki. Također, parazit ne predstavlja prijetnju sigurnosti hrane.

Budući da se najčešće širi premještanjem zaraženih životinja, USDA i vlasti Teksasa uspostavljaju zonu detekcije i karantene u radijusu od 20 kilometara oko mjesta gdje je potvrđena zaraza.

Jedna od ključnih mjera za suzbijanje parazita uključuje puštanje milijuna sterilnih mužjaka muha. Budući da se ženke pare samo jednom tijekom života, nakon parenja sa sterilnim mužjakom polažu neoplođena jaja iz kojih se ne razvijaju nove ličinke. Upravo je ta metoda desetljećima bila ključna u iskorjenjivanju parazita u Sjedinjenim Državama.

Američko Ministarstvo poljoprivrede tvrdi da se za mogući povratak parazita pripremalo mjesecima te da su poduzete mjere uspjele odgoditi njegovo širenje prema SAD-u za otprilike godinu dana.

Ministrica poljoprivrede Brooke Rollins poručila je da su stručni timovi već raspoređeni u južnom Teksasu te je pozvala uzgajivače na pojačan oprez i redovite preglede životinja.

S druge strane, povjerenik za poljoprivredu Teksasa Sid Miller kritizirao je reakciju saveznih vlasti, ocijenivši da je odgovor bio prespor.

"Umjesto da koristi svaki raspoloživi alat, USDA se kretao presporo i oslanjao se isključivo na djelomično rješenje čija će potpuna provedba trajati godinama", izjavio je Miller za Reuters, aludirajući na program puštanja sterilnih muha.