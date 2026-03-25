Iran odbio Trumpa i poslao pet zahtjeva za kraj rata! SAD šalje kopnenu vojsku na Bliski istok

Više od 2700 mrtvih Ukupan broj poginulih diljem Bliskog istoka je tijekom četiri tjedna sukoba porastao na više od 2700, izvijestio je Sky News.

Presudan trenutak za Libanon Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se Libanon nalazi u "presudnom trenutku" kao država. "Libanonska vlada poduzela je snažne i hrabre mjere protiv militanata koje podupire Iran", rekao je Macron nakon razgovora s predsjednikom Josephom Aounom.

Snimka napada na Black Hawk Islamski otpor Iraka, skupina koju podupire Iran, objavila je snimku napada drona na američku bazu Camp Victory u Iraku. Na snimci se vidi dron koji se zaliječe prema helikopteru Black Hawk.

Egipat pokušava zaustaviti rat Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty izjavio je da zemlja nastoji potaknuti SAD i Iran da uskoro započnu formalne mirovne pregovore. Upitan o iranskom odbacivanju američkog prijedloga od 15 točaka, ministar je odgovorio: "Moramo nastaviti s našim naporima. Sve se svodi na diplomaciju i pregovore."

Izrael: Ubili smo 700 pripadnika Hezbolaha Najmanje 700 pripadnika Hezbolaha dosad je ubijeno u Libanonu, priopćile su Izraelske obrambene snage. Taj broj uključuje stotine pripadnika elitne postrojbe Radwan, dodala je izraelska vojska.

SAD šalje kopnene snage Sjedinjene Američke Države potvrdile su raspoređivanje kopnenih snaga na Bliski istok nakon što je Iran odbacio "pretjerane" zahtjeve iz mirovnog plana Donalda Trumpa. Pentagon je za The Independent potvrdio da će u regiju biti raspoređeni pripadnici 82. zračno-desantne divizije, određene potporne jedinice divizije te 1. brigadni borbeni tim.

Iran poslao uvjete Trumpu Iran je putem posrednika poručio SAD-u da će nastaviti braniti se te je iznio pet uvjeta pod kojima bi Iran okončao rat: 1. Zaustavljanje agresije i atentata 2. Konkretni mehanizmi koji jamče da Iran više neće biti napadnut 3. Isplata ratne odštete i reparacija 4. Prekid rata na svim frontama i za sve uključene skupine otpora u regiji 5. Međunarodno priznanje i jamstva u vezi s iranskim suverenitetom nad Hormuškim tjesnacem

Iran odgovorio Trumpu Iran je objavio da je razmotrio plan Donalda Trumpa od 15 točaka za okončanje rata i smatra zahtjeve pretjeranima, za državnu televiziju rekao je iranski dužnosnik. "Iran će okončati rat u vrijeme koje sam odredi, ali samo ako budu ispunjeni njegovi uvjeti. Iran neće dopustiti američkom predsjedniku Trumpu da diktira vrijeme završetka rata", poručio je.

Anketa AP-a: 59 posto Amerikanaca smatra da je vojna akcija protiv Irana pretjerana Nova anketa Associated Pressa pokazuje da 59 posto Amerikanaca smatra kako je vojna akcija SAD-a u Iranu postala pretjerana. Iako dvije trećine ispitanika i dalje podržava Trumpov cilj sprječavanja Irana u razvoju nuklearnog oružja, raste ozbiljna zabrinutost zbog ekonomskih posljedica. Čak 45 posto građana strahuje da si u idućim mjesecima neće moći priuštiti gorivo, što je značajan skok u odnosu na 30% s početka rata. Ovi podaci dodatno pritišću Bijelu kuću da pronađe izlaz iz sukoba, unatoč tome što Teheran i dalje demantira Trumpove tvrdnje o tekućim pregovorima.

Šef IAEA-e otkrio: Pregovori SAD-a i Irana mogući već ovog vikenda u Pakistanu Glavni tajnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi izjavio je kako bi se pregovori između SAD-a i Irana mogli održati već ovog vikenda u Islamabadu. Prema njegovim riječima, na stolu bi se ovoga puta trebali naći i iranski balistički projektili, uloga savezničkih milicija u regiji te sigurnosna jamstva za Teheran. Grossi spominje i alternativni diplomatski plan koji bi uključivao trenutačni prekid obogaćivanja uranija zbog kritične sigurnosne situacije, uz mogućnost ponovnog razmatranja tog pitanja tek za pet do deset godina.

Vođa Hezbollaha Naim Kassem: Borba ide "bez granica", pregovori su samo maska za predaju Vođa Hezbolaha Naim Kassem uputio je prkosnu poruku Izraelu, najavljujući da će se njegova skupina nastaviti boriti "bez ikakvih ograničenja". U televizijskom obraćanju Kassem je pozvao na opće jedinstvo protiv Izraela i naglasio da su borci potpuno spremni za nastavak rata. Svaku mogućnost pregovora s Izraelom izričito je odbacio, nazivajući ih "nametnutom kapitulacijom". Dok SAD i Izrael tretiraju Hezbolah kao ključnog iranskog posrednika, Kassemova poruka potvrđuje da se skupina ne planira povući iz šireg regionalnog sukoba.

"Nema zamjene za Hormuz": Svijet pred energetskim ponorom Iran drži u blokadi petinu svjetske opskrbe naftom i plinom, a zapadni saveznici strahuju od reprize neuspjeha iz Crvenog mora koji je koštao milijarde dolara.

Izraelski ministar obrane: Odobren novi popis meta; na Iran bačeno 15.000 bombi Izraelski ministar obrane Israel Katz potvrdio je da je odobren novi popis ciljeva za zračne udare na Iran. Prema njegovim riječima, izraelske zračne snage su od početka rata na iranske mete izbacile više od 15.000 bombi, što je četverostruko više od ukupne količine streljiva upotrijebljene u prošlogodišnjem dvanaestodnevnom sukobu. Dok se intenzitet kampanje povećava, snimke iz Teherana od 25. ožujka pokazuju nebo osvijetljeno novim snažnim eksplozijama.

Predsjednik turskog parlamenta: "Svjedočimo raspadu međunarodnog poretka" Svjetski sukobi u proteklih nekoliko godina predstavljaju raspad međunarodnog poretka utemeljenog nakon Drugog svjetskog rata, poručio je predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus na parlamentarnom samitu Inicijative triju mora (3SI) u srijedu u Zagrebu.

Oman u UN-u: Američko-izraelski rat je "ilegalan", ali i iranski udari na susjede su nedopustivi Omanski predstavnik Idris Abdul Rahman Al Khanjari opisao je vojnu kampanju SAD-a i Izraela protiv Irana kao "ilegalni rat" koji je poslužio kao iskra za opću eskalaciju u regiji. Al Khanjari je naglasio da takvi postupci grubo krše međunarodno pravo, no istovremeno je osudio i iranske uzvratne napade na susjedne zaljevske države i Jordan. Ponovio je solidarnost Omana s arapskim nacijama pogođenim sukobom te potvrdio da Muscat, kao tradicionalni posrednik, ostaje predan diplomaciji unatoč kritičnoj situaciji.

Katar oštro u UN-u: Iran krši međunarodno pravo napadima na neutralne susjede Katarska predstavnica pri UN-u, Hend Abdalrahman Al-Muftah, poručila je Vijeću za ljudska prava da se njezina zemlja od samog početka distancirala od sukoba i odbila sudjelovati u eskalaciji, ali da ih Iran unatoč tome i dalje cilja. Al-Muftah je naglasila da napadi na državu koja nije strana u sukobu predstavljaju flagrantno kršenje međunarodnog prava te da iranski postupci izravno potkopavaju regionalnu stabilnost i međunarodni mir.

Saudijska Arabija u UN-u: „Iran ne može pobjeći od odgovornosti” Saudijski predstavnik pri UN-u, Abdulmohsen Majed Bin Khothaila, oštro je osudio iranske napade na zaljevske zemlje kao "neprihvatljive", naglasivši da Teheran ne može izbjeći odgovornost za udare na civilnu infrastrukturu i brodove u Hormuškom tjesnacu. Dok Rijad službeno podržava UN-ovu rezoluciju o prekidu vatre, New York Times izvještava o bitno drugačijoj diplomaciji iza zatvorenih vrata. Prema njihovim izvorima, prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u privatnim razgovorima vrši pritisak na Donalda Trumpa da nastavi ratne operacije s ciljem potpunog eliminiranja iranskog tvrdolinijaškog vodstva.

Izrael potvrdio "opsežne" napade na ključno iransko postrojenje za podmornice Izraelska vojska (IDF) priopćila je kako je izvela snažan val zračnih udara na iransko istraživačko postrojenje u gradu Isfahanu. Prema tvrdnjama IDF-a, uništeni centar jedini je u zemlji zadužen za proizvodnju podmornica i logističku podršku iranskoj mornarici. Dok Teheran zasad nije komentirao ove navode, BBC Verify izvještava o oštećenjima na civilnim zgradama i trgovinama u Isfahanu, iako još nije službeno potvrđeno radi li se o istom napadu koji je Izrael upravo potvrdio.

Teheran šalje upozorenje Washingtonu: "Ne iskušavajte našu odlučnost" Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da Iran "budno prati" sva kretanja američkih snaga u regiji, s posebnim naglaskom na novo raspoređivanje trupa. Reakcija dolazi nakon najava da Pentagon u regiju šalje postrojbe 82. zračno-desantne divizije. Ghalibaf je putem društvenih mreža izravno upozorio SAD da ne testiraju iransku spremnost na obranu, dok analitičari ističu zanimljiv kontekst - upravo se Ghalibaf u nekim krugovima spominjao kao potencijalni partner Trumpove administracije za buduće pregovore.

Amerika započela masovnu proizvodnju novog autonomnog zrakoplova Američka vojska uskoro će dobiti prve serijski proizvedene autonomne borbene zrakoplove te time dramatično pojačati svoje zračne sposobnosti.

Sigurnosni stručnjak: Nema šanse za dogovor SAD-a i Irana Sigurnosni stručnjak Danny Citrinowicz izjavio je za Sky News da su pozicije SAD-a i Irana "predaleko" za postizanje bilo kakvog sporazuma. Unatoč tvrdnjama Washingtona o napretku, Citrinowicz naglašava da Teheran vjeruje u svoju stratešku nadmoć, dok Donald Trump precjenjuje šanse za brzi dogovor. Analiza je iznesena izravno iz skloništa u Izraelu tijekom zračne uzbune, što prema Citrinowiczu dodatno potcrtava nemogućnost diplomatskog rješenja u trenutnim okolnostima.

Iranska vojska tvrdi: Našim projektilima pogođen američki nosač zrakoplova Iranska novinska agencija IRNA objavila je službeno priopćenje vojske u kojem se tvrdi da je krstarećim raketama uspješno pogođen američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln. Teheran ovaj napad opisuje kao precizan udar koji je nanio značajnu štetu ponosu američke mornarice. Pentagon se još nije očitovao o ovim navodima, a neovisne potvrde o stanju broda ili lokaciji incidenta u Arapskom moru zasad nema.

Val napada dronovima na Zaljev, Iran lansirao pet serija projektila na Izrael Sukob se intenzivira na više frontova. Saudijska Arabija presrela je tri drona i balistički projektil na istoku zemlje, čiji su ostaci oštetili dvije kuće, ali bez ljudskih žrtava. Kuvajt je rano jutros oborio šest letjelica nakon sinoćnjeg udara na zračnu luku. Istodobno, izraelska vojska (IDF) izvještava o pet odvojenih napada iranskim projektilima usmjerenih izravno na teritorij Izraela; razmjeri štete i eventualne žrtve još se utvrđuju.

Trumpu prikazuju montaže eksplozija, saveznici strahuju da ne vidi punu sliku rata Donald Trump svakodnevno gleda kratke video-izvještaje s najuspješnijim napadima na iranske ciljeve, koje izvori za NBC News opisuju kao snimke "stvari koje lete u zrak". Dok saveznici brinu da predsjednik zbog toga nema objektivan uvid u rat, Bijela kuća oštro demantira te navode. Glasnogovornica Karoline Leavitt nazvala je tvrdnje "apsolutno lažnima", ističući da se Trump informira kroz izravne razgovore s vrhom obavještajne zajednice i vojske.

Kim: "Rat u Iranu dokazuje da je naš nuklearni arsenal jedini put do opstanka" Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un iskoristio je rat u Iranu kako bi pred Vrhovnom narodnom skupštinom opravdao daljnje jačanje nuklearnog programa. Istaknuo je kako "današnja stvarnost jasno pokazuje legitimnost" njihove odluke da odbace američka obećanja i trajno osiguraju nuklearni arsenal, opisujući SAD kao zemlju koja provodi "državni terorizam i agresiju". Kim je proglasio nuklearni status Sjeverne Koreje "neodvojivim i nepovratnim", dodavši kako Pjongjang više nije "zemlja pod prijetnjom" jer sada posjeduje "moć da sam postane prijetnja" neprijateljima.

Izraelski ministar: Američki plan je "lijep na papiru", ali Iran ga vjerojatno neće prihvatiti Izraelski ministar gospodarstva Nir Barkat izjavio je za BBC da je malo vjerojatno da će Iran pristati na američki plan od 15 točaka, opisavši ga kao "lijep na papiru", ali težak za provedbu bez čvrstih jamstava. Barkat je naglasio da se ciljevi Izraela - "bez nuklearnog oružja, bez projektila i bez posredničkih vojski" - moraju ostvariti sa sporazumom ili bez njega, sugerirajući nastavak vojnih udara ako Teheran ne popusti. Na izravno pitanje o sudjelovanju Izraela u sastavljanju plana, Barkat je odgovorio znakovitom šutnjom i poluosmijehom, ostavljajući prostor za nagađanja o usklađenosti Washingtona i Jeruzalema.

"Nasuprot Trumpovim tvrdnjama, pregovora nema" Iranski veleposlanik u Pakistanu, Reza Amiri Moghadam, ponovno je i službeno opovrgnuo izjave Donalda Trumpa o diplomatskom napretku. Naglasio je da se "protivno Trumpovim tvrdnjama, nikakvi izravni ni neizravni pregovori između dviju zemalja do sada nisu dogodili". Veleposlanik je ipak ostavio otvorena vrata, dodavši kako se nada da će napori "prijateljskih zemalja" u stvaranju temelja za dijalog biti plodonosni u okončanju, kako ga naziva, "nametnutog rata".

Savjetnik predsjednika UAE: "Ne trebaju nam trupe, nego jasnoća tko nam je pravi saveznik" Anwar Gargash, diplomatski savjetnik predsjednika UAE, kritizirao je "bratske i prijateljske" nacije zbog različitih razina potpore tijekom iranske agresije. U objavi na platformi X istaknuo je da UAE ne treba dodatnu vojnu opremu ili vojnike, već "jasnoću pozicija" kako bi znali na koga se u teškim trenucima doista mogu osloniti. Naglasio je razliku između onih koji su pružili stvarnu potporu i onih koji su se ograničili samo na izjave, dok iranski napadi dronovima i projektilima nastavljaju odnositi živote i razarati gospodarstva zaljevskih zemalja.

Novi udari na bazu u Iraku: Sedam mrtvih, pogođena i vojna klinika U američkom zračnom napadu na vojnu bazu u zapadnoj iračkoj pokrajini Anbar poginulo je sedam boraca, dok ih je 13 ranjeno, priopćilo je iračko ministarstvo obrane. Meta napada bila je baza u kojoj su smješteni pripadnici vojske, policije i paravojnih snaga Hashed al-Shaabi (PMF), a među pogođenim objektima našla se i vojna zdravstvena ustanova. Ovo je drugi teški udar na istu lokaciju u kratkom razdoblju, nakon nedavnog napada u kojem je ubijeno 15 boraca. Akcije spašavanja još uvijek su u tijeku, a SAD je bez komentara.

Zašto bi se zauzimanje Harga pokazalo kobno za SAD? Američka vojska navodno razmatra slanje borbene brigade kopnene vojske u Iran, moguće kako bi pomogla u preuzimanju otoka Harg.

Misterij novog vođe: Zašto se Modžtaba skriva dok Teheranom vlada vojska? Iako je prošlo gotovo mjesec dana od ubojstva Alija Hameneija, iranski sustav vlasti opstaje zahvaljujući moćnom IRGC-u i miliciji Basij.

Iran poriče pregovore samo zbog domaće javnosti, razgovori su već u tijeku Rashid al Mohanadi, stručnjak za sigurnost u Zaljevu, ocijenio je za Sky News da je iransko ustrajno demantiranje pregovora prvenstveno namijenjeno "domaćoj potrošnji" kako bi se očuvao imidž režima. Smatra da Trumpove prijetnje udarima na energetska postrojenja zapravo potvrđuju da su razgovori već započeli ili se upravo odvijaju. Mohanadi naglašava da obje strane teže okončanju sukoba visokog intenziteta, ali isključivo pod uvjetima koji im u ovom trenutku najviše odgovaraju.

Pakistanski izvori: Iran zaprimio američki plan Iran je zaprimio američki prijedlog od 15 točaka za okončanje američko-izraelskih napada, potvrdili su pakistanski dužnosnici za Associated Press. Plan navodno uključuje ublažavanje sankcija i civilnu nuklearnu suradnju u zamjenu za smanjenje iranskog nuklearnog i raketnog programa, stroži nadzor IAEA-e te zajamčen slobodan prolaz kroz Hormuški tjesnac. Teheran je službeno demantirao bilo kakve pregovore, dok je vojni glasnogovornik podrugljivo izjavio da SAD "pregovara sam sa sobom".

Tajlandski tanker uspješno prošao kroz Hormuz Tajlandski tanker u vlasništvu Bangchak Corporationa sigurno je prošao kroz Hormuški tjesnac nakon izravnih diplomatskih pregovora s Teheranom, što je prvi takav prolazak od početka sukoba. Iran je potvrdio da će dopustiti prolaz svim brodovima koji ne sudjeluju u agresiji protiv njihove zemlje. Istovremeno, Filipini su proglasili izvanredno energetsko stanje unatoč zalihama za 45 dana, dok Japan od Međunarodne agencije za energiju (IEA) traži dodatno puštanje naftnih rezervi radi stabilizacije tržišta.

Iran u digitalnom mraku: Blokada interneta dosegla 600 sati Vladina blokada interneta u Iranu ušla je u svoj 26. dan, prešavši granicu od 600 sati kontinuiranog prekida, izvještava organizacija NetBlocks. Ovom mjerom stanovništvo je gotovo u potpunosti odsječeno od međunarodnih mreža, što se u ratnim uvjetima smatra kršenjem temeljnog prava na pristup informacijama. Tek rijetki građani uspijevaju ostvariti povremeni i nestabilni pristup globalnoj mreži.

Pad cijena nafte od 5 posto: Tržišta reagiraju na Trumpove tvrdnje Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su za više od 5 % nakon izjava Donalda Trumpa o napretku u pregovorima s Teheranom, unatoč iranskom demantiju. Brent nafta pala je na 94,42 dolara po barelu, dok je američka laka nafta skliznula na 87,65 dolara. Tržišta reagiraju na nadu o prekidu vatre i deblokadi Hormuškog tjesnaca, a Pakistan se ponudio kao domaćin potencijalnih razgovora između Washingtona i Teherana.

Izrael pogodio pogone za razvoj krstarećih projektila u Teheranu Izraelska vojska (IDF) priopćila je kako je pogodila dvije ključne lokacije u iranskoj prijestolnici Teheranu, koje su služile za razvoj dalekometnih mornaričkih krstarećih projektila. IDF navodi da je u "značajnim udarima" nanesena opsežna šteta vojnoj infrastrukturi, ističući da su uništeni projektili pod upravom iranskog ministarstva obrane bili namijenjeni brzom uništavanju ciljeva na moru i kopnu. Operacija je izvedena na temelju obavještajnih podataka vojne i mornaričke službe.

Napad dronovima na zračnu luku u Kuvajtu Nekoliko dronova pogodilo je Međunarodnu zračnu luku Kuvajt, izazvavši požar na spremniku za gorivo. Iako se iznad zračne luke uzdiže gust crni dim, civilne vlasti potvrdile su da u napadu nema ljudskih žrtava. Hitne službe su na terenu, a incident je izazvao privremene poremećaje u zračnom prometu dok se šteta sanira.

Situacija na burzama, cijene nafte Na azijskim burzama u srijedu su investitori odahnuli, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da Washington i Teheran "upravo pregovaraju", što je izazvalo pad cijena nafte za više od četiri posto, tako da su svi regionalni indeksi u znatnom dobitku. MSCI azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih oko 6,30 sati bio je u plusu 1,83 posto. Istodobno, japanski Nikkei porastao je oko dva posto, australski S&P/ASX 1,9 posto, a ojačale su i kineske burze – šangajska za 1,2 posto. Cijene nafte u srijedu su pale za više od četiri posto, nakon što je Trump signalizirao da Iran nastoji postići dogovor o miru, unatoč tome što Islamska Republika niječe bilo kakve izravne pregovore sa SAD-om. U Londonu je barel Brent Blend nafte pojeftinio 4,52 posto, na 98,71 dolar, a u SAD-u marka nafte WTI 3,72 posto, na 88,89 dolara.

Pogođen krug nuklearne elektrane Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je kako ju je Iran izvijestio da je još jedan projektil pogodio krug nuklearne elektrane Bušeher. "Prema informacijama iz Irana, sama elektrana nije pretrpjela oštećenja, nema ozlijeđenih među osobljem, a stanje postrojenja ostaje stabilno", navodi Agencija. Ravnatelj IAEA-e Rafael Grossi ponovno je pozvao na "maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjegli sigurnosni rizici povezani s nuklearnim postrojenjima tijekom sukoba". Jedina operativna nuklearna elektrana u Iranu, smještena u južnom gradu Bušehr, bila je pogođena i prošlog tjedna kada također nije bilo izvješća o žrtvama niti o materijalnoj šteti.

Hezbolah lansirao projektile prema Izraelu Hezbolah je lansirao 30 projektila prema Izraelu, a napadi su aktivirali sirene za uzbunu na sjeveru Izraela, uključujući i grad Safed, javlja televizija Channel 12. Tijekom noći izraelske zračne snage pogodile su Hezbolahovu dodatnu infrastrukturu, uključujući još jedan protutenkovski položaj s kojeg je Hezbolah planirao napasti njihove snage u tom području.

Iran ismijao američki prijedlog primirja Iranski vojni glasnogovornik ismijao je američke napore oko uspostave primirja, piše Associated Press. U unaprijed snimljenoj izjavi, emitiranoj na iranskoj državnoj televiziji, potpukovnik Ebrahim Zolfaghari ustvrdio je kako se strateška moć Sjedinjenih Država pretvorila u "strateški neuspjeh": "Da ste doista globalna supersila kao što tvrdite, već biste se sami izvukli iz ovog kaosa. Ne pokušavajte svoj poraz prikazati kao sporazum. Vrijeme vaših praznih obećanja je završilo." "Jesu li vaši unutarnji sukobi eskalirali do te mjere da pregovarate sami sa sobom?" upitao je i poručio: "Naš je stav od prvog dana isti i takav će i ostati: netko poput nas nikada neće pristati na dogovor s nekim poput vas. Ni sada, ni ikada."

Pitanje suradnje Iranci vjerojatno neće imati drugog izbora nego surađivati s onim kog Trumpova administracija pošalje na pregovore. No, to ne znači da nemaju svoje favorite, kazali su izvori, piše CNN. Zasad ostaje otvorena mogućnost sastanka između američkih i iranskih predstavnika koji bi se trebao održati kasnije ovog tjedna u Islamabadu. Međutim, čak i oni koji se zalažu za njegovo održavanje sumnjaju da će do njega zaista i doći, rekli su izvori.

Iran točno zna s kime želi razgovarati Iran je administraciji Donalda Trumpa dao do znanja da ne želi ponovno pregovarati s posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i predsjednikovim zetom Jaredom Kushnerom, već bi radije razgovarali s potpredsjednikom JD Vanceom, navode dva regionalna izvora, piše CNN. Poruka, koja je proslijeđena SAD-u neslužbenim kanalima, signalizira da Iran smatra kako razgovori s Witkoffom i Kushnerom ne bi bili produktivni zbog nepovjerenja nastalog nakon prekida prijašnjih pregovora, koji je prethodio vojnoj akciji Izraela i SAD-a. Za razliku od Witkoffa, Kushnera, pa čak i državnog tajnika Marca Rubija, Vancea se smatra sklonijim okončanju rata, rekli su izvori, no regionalni akteri smatraju da bi za Vancea ulazak u pregovore mogao biti rizičan jer ispregovarati kraj sukoba neće biti lako.

Nastavak napada Iran je efektivno zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina svjetske nafte, otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade prije četiri tjedna, stvarajući najgori šok u opskrbi energijom u povijesti i uzrokujući nagli porast cijena goriva. Američki, izraelski i iranski napadi su se nastavili, a izvori su rekli da se Washington priprema slanje još vojnika u regiju.

"Lažne vijesti" Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor. Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Moćni iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf odbacio je to kao "lažne vijesti".