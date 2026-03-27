Putin poslao poruku Europi

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je rekao da Moskva ne isključuje mogućnost poboljšanja odnosa s europskim državama.

Govoreći na sjednici ruskog sigurnosnog vijeća, Putin je rekao da Rusija "nikad nije odbacila razvoj tih odnosa, kao ni njihovu obnovu", stoji u transkriptu koji je objavio Kremlj.

Kao uzrok razdora Putin je ponovno naveo svrgavanje promoskovskog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, nakon masovnih prosvjeda 2014. godine.

Ruski predsjednik govorio je o "državnom udaru" koji su podržali SAD i nekoliko europskih država, prenosi agencija dpa.

Prema njegovim riječima, to je označilo početak "lanca tragičnih događaja koji se u Ukrajini odvijaju i danas". Sigurnosno vijeće trebalo bi razmotriti stanje odnosa s europskim državama, a posebice s Europskom unijom, zaključio je Putin.

Na istom sastanku procjene tih odnosa iznio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, no Kremlj nije objavio detalje njegovog obraćanja.

Kremlj je demantirao informacije po kojima je Putin od vodećih poslovnih ljudi zatražio da doniraju novac za stabilizaciju ruskih financija dok se rat u Ukrajini nastavlja.

Te su informacije objavili neovisni ruski medij The Bell i Financial Times, pozivajući se na neimenovane izvore, nakon što je Putin u četvrtak održao sastanak iza zatvorenih vrata s poslovnim liderima.

"Nije istina da je Putin uputio takav zahtjev", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. No kazao je i da je jedan od sudionika sastanka rekao da želi donirati "vrlo veliku svotu novca" državi.

Ta je osoba kazala kako je većina prisutnih poslovnih ljudi pokrenula posao devedesetih godina i da je početak njihova poslovanja na razne načine povezan s državom, pa su mnogi od njih smatrali svojom dužnošću pridonijeti joj, pojasnio je Peskov, ne imenovavši spomenutu osobu.

"Ovo je apsolutno bila njegova inicijativa, a ne inicijativa predsjednika Putina. Premda je, naravno, šef države pozdravio takvu inicijativu“, dodao je Peskov.

Rekao je i kako nije istina da je novac namijenjen za rat. The Bell je, izvještavajući o sastanku, napisao da je Putin razgovarao o vojnom financiranju i kako je rekao da će se Rusija boriti sve dok ne zauzme preostala područja istočne ukrajinske regije Donbas koja nisu pod njezinom kontrolom.

Taj je neovisni ruski medij napisao i da je milijarder Sulejman Kerimov na sastanku obećao da će donirati 100 milijarda rubalja (1,23 milijarde dolara). Reuters nije uspio kontaktirati Kerimova zbog komentara informacije.

Rusija je u proračunskom deficitu i suočena je s gospodarskom stagnacijom dok već petu godinu traje rat u Ukrajini, a kraj mu se ne nazire. No očekuje se da će Rusija uspjeti ostvariti veliku korist od naglog porasta cijena nafte otkako su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat protiv Irana.

Izvori su ranije ovaj mjesec Reutersu rekli da vlada priprema moguće desetpostotno smanjenje u ovogodišnjem proračunu kada su posrijedi svi "neosjetljivi" rashodi, ali će konačna odluka ovisiti o održivosti rasta cijena nafte.