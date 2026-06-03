Splitska policija objavila upozorenje za vozače i građane: "Budite dodatno oprezni"

Zbog kiše koja je zahvatila područje Splitsko-dalmatinske županije kolnici su mokri i skliski, a policija upozorava vozače na pojačan oprez u prometu.

Iz PU splitsko-dalmatinske navode kako su zbog lokalnih pljuskova moguća zadržavanja veće količine vode na prometnicama, ali i pojava odrona.

Tijekom dana zaprimljeno je nekoliko dojava o problemima na cestama. U Splitu i Solinu zabilježeni su slučajevi izlijetanja poklopaca šahtova, dok je na Staroj kliškoj cesti prijavljen odron.

Nadležne službe nalaze se na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena te sanaciji oštećenja. Policija poziva građane i sve sudionike u prometu da prilagode brzinu uvjetima na cestama i budu dodatno oprezni.