Reporter Dnevnika Nove TV na vatrogasnoj intervenciji: "Nadljudskim naporima nastoje..."

Zbog snažnog nevremena koje je poharalo Zagreb na terenu su sve vatrogasne snage.

Na jednoj od njih bio je i reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Diljem grada i dalje se uklanjaju srušena stabla i saniraju oštećeni krovovi. Na Bukovcu, kod nove osnovne škole, vatrogasci su uklanjali lim, a nakon završene intervencije odmah su upućeni na novu lokaciju", prepričao je Mikić.

Nevrijeme u Zagrebu Foto: DNEVNIK.hr

Vatrogasci rade neumorno, a punom parom rade i pripadnici lokalnih DVD-ovoca koji pomažu u uklanjanju stabala koje je iščupao vjetar.

"Iz Javne vatrogasne postrojbe poručuju da nadljudskim naporima nastoje odgovoriti na sve pozive građana, no još uvijek je nekoliko desetaka intervencija na čekanju. Građanima se savjetuje oprez, posebice izbjegavanje parkova u narednim satima, dok se ne utvrdi stanje stabala i ukloni opasnost od novih urušavanja", rekao je Mikić.