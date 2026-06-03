Horor u susjedstvu: Mladić sjekirom ubio člana obitelji na spavanju

Muškarac (26) u srijedu je uhićen u Beogradu zbog sumnje da je sjekirom ubio 92-godišnjeg muškarca.

Prema pisanju medija, žrtva i ubojica bili su u obiteljskim odnosima, a navodno se radi o očuhu mladićeva oca.

Žrtva, stariji muškarac, bio je slabovidni čovjek koji je u trenutku napada bespomoćno ležao u krevetu, a 26-godišnjak ga je ubio udarcem sjekirom u glavu.

Nakon toga mladić je u 7 sati nazvao policiju i prijavio ubojstvo.

Motiv zločina i dalje je nepoznat jer je osumnjičeni, piše Nova.rs, cijelo vrijeme šutio.

Otac uhićenog muškarca u šoku je kratko izjavio da se njegov sin posljednjih nekoliko dana ponašao vrlo čudno, ali nije slutio da će uslijediti ubojstvo.

"Strašno je ovo što se dogodilo. Da tako ubije starca, nemoćnog čovjeka... On se nije mogao ni braniti, slabo je vidio, imao je ozbiljne godine. Što je on mogao njemu toliko loše napraviti pa da ovaj potegne sjekiru?! Što je najgore, izgleda da je djed iznenada napadnut, dok je bio u krevetu. Kakvo se to zlo uvuklo u njega, nitko ne zna, ali smo svi vrlo uznemireni", komentirali su susjedi.