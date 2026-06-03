Microsoft uvodi Scout, AI asistenta koji uči kako radite i radi umjesto vas

Microsoftov najnoviji iskorak u području umjetne inteligencije ima za cilj korisnicima olašati uredske poslove koje žele automatizirati, a ne svaki put iznova slati naredbe umjetnoj inteligenciji da nešto izvrši. U tom smislu predstavili su Scout, osobnog AI asistenta osmišljenog da uči od korisnika tijekom vremena i to znanje prenosi kroz različite zadatke.

To radi na taj način da korisnici stvaraju i imenuju vlastitu instancu Scouta, uz kontinuirano davanje povratnih informacija o poslovima koje žele automatizirati. Tijekom Microsoftove demonstracije, asistent je nazvan Sebastian. Prema riječima Omara Shahinea iz Microsofta, cilj je korisnicima pružiti asistenta koji se prilagođava individualnim radnim navikama i zadržava te obrasce kroz trajnu memoriju i vještine.

"Svaki od nas ima svoje zanimljive posebnosti u načinu rada, a ljudi te obrasce pretvaraju u memorije i vještine koje ostaju u njihovu agentu. Tada agent postaje sposobniji, bolje vas razumije, dobiva veću autonomiju i može donositi procjene", pojasnio je Shahine, a prenosi portal TechCrunch.

Scout će biti dostupan kroz Microsoftov Frontier program, a za korištenje će biti potrebna i pretplata na GitHub Copilot. Scout zapravo radi u računalnom oblaku, a može mu se pristupiti putem stolnih računalia ili u web okruženju, što omogućuje povezivanje s e-poštom, kalendarima i drugim alatima.

Microsoft će isporučiti unaprijed pripremljene vještine, uključujući upravljanje kalendarom i izradu dnevnih redova sastanaka, no Shahine očekuje da će najveća vrijednost doći iz vještina koje korisnici sami razviju.

Sustav uključuje i ugrađeni mehanizam usklađenosti s Microsoftovim sigurnosnim uputama, osmišljen za praćenje pridržava li se Scout definiranih smjernica. Svaka takva provjera stvara vlastiti revizijski zapis.

Scout je jedan od nekoliko AI proizvoda predstavljenih na Microsoftovu godišnjem konferencijskom događaju Build, zajedno s projektom Solara, ažuriranjem Copilota i novim modelom za rezoniranje.