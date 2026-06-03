Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Osobni asistent

Microsoft uvodi Scout, AI asistenta koji uči kako radite i radi umjesto vas

Piše B. V., 03. lipnja 2026. @ 13:23 komentari
Microsoft Scout
Microsoft Scout Foto: Microsoft 365/Youtube
Umjesto klasičnih AI upita, Microsoft nudi osobnog AI asistenta koji gradi “memoriju” korisnika i postupno automatizira svakodnevni uredski posao.
Najčitanije
  1. Kuća Michaela Scumachera
    Traje suđenje

    Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
  2. Lijek protiv dijabetesa i pretiv pretilosti
    Rezultat novog istraživanja

    Umjetna inteligencija pronašla potencijalne nuspojave Ozempica skrivene u neočekivanom izvoru podataka
  3. Šuma, ilustracija
    JAVLJA POLICIJA

    U šumi pronađeno tijelo muškarca
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Obilna kiša stvara probleme u Splitu i okolici
POLICIJA UPOZORAVA
Splitska policija objavila upozorenje za vozače i građane: "Budite dodatno oprezni"
Crna Gora deportira cijeli zrakoplov koji je doletio iz Srbije - mediji
provode se provjere
U Crnu Goru sletio avion iz Srbije sa sumnjivim tipovima, a onda je nastala drama: Otkriveno što su trebali raditi za Vučića
FOTO Pala velika krijumčarska mreža: Zaradili stotine tisuća eura na duhanu, cigaretama i plinu 5
zločinačko udruženje
FOTO Pala velika krijumčarska mreža: Zaradili stotine tisuća eura na duhanu, cigaretama i plinu
NATO počeo veliku pomorsku vojnu vježbu na Baltičkom moru
BALTOPS
Jake snage NATO-a na sjeveru Europe: "Raspoređujemo brodove, zrakoplove..."
Microsoft uvodi Scout, AI asistenta koji uči kako radite i radi umjesto vas
Osobni asistent
Microsoft uvodi Scout, AI asistenta koji uči kako radite i radi umjesto vas
Strava kod Bala: Dva njemačka ovčara držao bez hrane i vode, oba su uginula
U ISTRI
Policija otkrila novi slučaj zlostavljanja pasa: Držao ih bez hrane i vode u improviziranom boksu
Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
Traje suđenje
Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
Umjetna inteligencija pronašla potencijalne nuspojave Ozempica u stotinama tisuća objava na Redditu
Rezultat novog istraživanja
Umjetna inteligencija pronašla potencijalne nuspojave Ozempica skrivene u neočekivanom izvoru podataka
Pronalazak tijela na području Kostanjevca
JAVLJA POLICIJA
U šumi pronađeno tijelo muškarca
Nevrijeme u Zadru
PADA OD JUTRA
Potop u Dalmaciji: Ulice plivaju pod vodom, auto upao u šaht
Rusija izvijestila o ukrajinskim napadima dronovima na Lenjingradsku oblast i Moskvu
Sedmero mrtvih u Donecku
VIDEO Osveta za Kijev: Stižu snimke žestokih udara na Sankt-Peterburg. Rusi: "Meta je bila i Moskva"
Policijska istraga zbog muškaraca koji izlaze iz kanalizacije u New Yorku
"Poput nindža-kornjača"
VIDEO Što se događa u svjetskoj metropoli? Zbog misterioznih snimki policija na nogama
Raste bijes iznajmljivača zbog najavljenih nameta 31
Pokrenuta peticija
Digla se bura zbog najavljenih nameta, prikupili tisuće potpisa u jednom danu: "Ljudi su bijesni, izaći će na ulice"
Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..." 10
Novi skandal na pomolu
Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..."
Incident sa zastavama na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu 10
POLICIJA ISTRAŽUJE
VIDEO Incident u središtu Zagreba, žena skidala zastave i vikala: "Ja ljubim svoju zemlju!"
Zbog naslovnice koja poziva na vješanje Orešković podnijela kaznenu prijavu: "Ne dolazi u obzir!" 9
Jasna poruka
Dalija Orešković podnijela kaznenu prijavu protiv Hrvatskog tjednika: "Ne dolazi u obzir..."
Iran prekinuo pregovore sa SAD-om 6
RASTU NAPETOSTI
Nova eskalacija na Bliskom istoku! Iran prekinuo pregovore: Prijete blokadom ključnog tjesnaca
Profesor izbačen iz Drvodjeljske škole u Zagrebu: "Takvoj osobi nije mjesto u obrazovnom sustavu" 6
ZAGREBAČKA ŠKOLA
"Vojvodo, samo javi...": Profesor šokirao komentarima mržnje na internetu, dobio je otkaz
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
Traje suđenje
Horor u kući Michaela Schumachera: Medicinska sestra probudila se na krvavim plahtama
Umjetna inteligencija pronašla potencijalne nuspojave Ozempica u stotinama tisuća objava na Redditu
Rezultat novog istraživanja
Umjetna inteligencija pronašla potencijalne nuspojave Ozempica skrivene u neočekivanom izvoru podataka
Pronalazak tijela na području Kostanjevca
JAVLJA POLICIJA
U šumi pronađeno tijelo muškarca
show
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde 15
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." 43:22 30
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
Martina Stjepanović Meter pokazala zgodnog supruga 16
napravila iznimku!
Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
zdravlje
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Piše nutricionistica
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
Šokantni rezultati nove studije
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Piše liječnik
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
zabava
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
LOL
Balkanska tradicija nasmijava internet, je li i kod vas tako?
Znanje treba brusiti godinama, a ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Znanje treba brusiti godinama, a ovaj kviz to brzo provjeri
Neobičan štand s voćem ukrao pažnju prolaznika
Smokve?
Neobičan štand s voćem ukrao pažnju prolaznika
tech
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
Zabranjena u SAD-u, no...
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
sport
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
vraća se!
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
Croatia Ring
Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
FIFA ukida još jedno pravilo koje je jako živciralo ljubitelje nogometa
NAPOKON!
FIFA ukida još jedno pravilo koje je jako živciralo ljubitelje nogometa
tv
Serija ''Čista ljubav'' uskoro na Novoj TV! 0:53
NE PROPUSTITE!
Serija ''Čista ljubav'' uskoro na Novoj TV!
Tajne prošlosti: Ona mu nije bilo tko – ponosno bi svima rekao za njih 0:46
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ona mu nije bilo tko – ponosno bi svima rekao za njih
Kumovi: Odmah joj je priskočio u pomoć, ali ona je malo skeptična 0:56
KUMOVI
Kumovi: Odmah joj je priskočio u pomoć, ali ona je malo skeptična
putovanja
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Nova Ryanairova linija iz Zagreba vodi u europsku metropolu koja sve više oduševljava putnike 4
Zagreb - Varšava
Nova Ryanairova linija iz Zagreba vodi u europsku metropolu koja sve više oduševljava putnike
Novi život nekadašnje karaule: Jedinstveni planinarski dom na Odisejevu otoku 19
Na krovu Mljeta
Novi život nekadašnje karaule: Bili smo u novouređenom jedinstvenom planinarskom domu na Odisejevu otoku
novac
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Strateški projekt
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Napravili smo krug robotaksijem po Zagrebu i otkrili u čemu su bolji, a u čemu lošiji od klasičnih taksija
Vožnja po kiši
Napravili smo krug robotaksijem po Zagrebu i otkrili u čemu su bolji, a u čemu lošiji od klasičnih taksija
lifestyle
Ponuda bijelih traperica u trgovinama, model koji nosimo i ljeti 16
NOSITE LI IH I VI?
Ove traperice nosimo i po najvećim vrućinama: Imamo 15 modela u kojima svi izgledaju odlično
Nina Badrić u efektnom odijelu i sandalama s visokom petom
Jednostavne, a efektne
Sandale Nine Badrić savršeno se slažu s efektnim odijelom, ali i s drugim komadima iz ormara
Zdravi recepti
zdravo, a fino
Imamo više od 30 finih recepata koje možete jesti na dijeti
sve
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
vraća se!
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
Croatia Ring
Stiglo zeleno svjetlo iz Ministarstva: Hrvatska će imati stazu za Formulu 1?!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene