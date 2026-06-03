Umjetna inteligencija pronašla potencijalne nuspojave Ozempica skrivene u neočekivanom izvoru podataka

Kako se lijekovi iz skupine GLP-1 (agonisti receptora glukagonu sličnog peptida-1) sve više koriste, znanstvenici traže informacije i izvan tradicionalnih studija. Riječ je o lijekovima koji se primarno se koriste za liječenje šećerne bolesti (dijabetesa) tipa 2 i za kontrolu tjelesne mase u osoba s pretilošću ili prekomjernom tjelesnom težinom, osobito kada su prisutni dodatni metabolički rizici.

Nova analiza potpomognuta umjetnom inteligencijom upućuje na to da bi rasprave na Redditu mogle pomoći u otkrivanju nuspojava povezanih s lijekovima it te skupine, poput Ozempica, Wegovyja, Mounjara i Zepbounda.

Američki znanstvenici sa Sveučilišta u Pennsylvaniji analizirali su više od 410.000 objava na Redditu nastalih tijekom šest godina. Tim je tražio spominjanja semaglutida i tirzepatida, kao i njihovih komercijalnih naziva.

"Klinička ispitivanja zlatni su standard, ali su po svojoj prirodi spora. „Ovo nije zamjena za ispitivanja, ali može napredovati znatno brže, a ta je brzina važna kada lijek gotovo preko noći prijeđe iz nišne primjene u široku uporabu", objasnio je Sharath Chandra Guntuku, računalni i informacijski znanstvenik sa spomenutog američkog sveučilišta u objavi na stranicama tog sveučilišta.

Potencijalno zanemareni simptomi

U analizi su se posebno izdvojile dvije skupine tegoba: problemi povezani s reproduktivnim zdravljem, uključujući neredovite menstrualne cikluse, te simptomi povezani s tjelesnom temperaturom, poput zimice i valunga. Autori studije, koja je objavljena u časopisu Nature Health, istaknuli su da metabolizam utječe na regulaciju tjelesne temperature, što pruža moguće biološko objašnjenje.

Posebno naglašavaju da njihova opažanja ne dokazuju da su lijekovi uzrokovali prijavljene simptome. Umjesto toga, riječ je o mogućim signalima koji zahtijevaju dodatna istraživanja.

"Neke nuspojave koje smo pronašli, poput mučnine, dobro su poznate i to pokazuje da metoda prepoznaje stvaran signal. Nedovoljno prijavljeni simptomi su tragovi koji su došli izravno od pacijenata, bez poticaja, i liječnici bi na njih mogli obratiti pozornost", rekao je Guntuku.

Istraživanje ne nudi potvrdu

U istraživanju su korišteni GPT modeli umjetne inteligencije tvrtke OpenAI, za analizu objava i prepoznavanje obrazaca u načinu na koji ljudi opisuju lijekove i nuspojave. Budući da se o pojedinim korisnicima Reddita zna vrlo malo, istraživanje ne može utvrditi jesu li lijekovi iz skupine GLP-1 doista uzrokovali simptome o kojima se raspravljalo.

"Smatra se da ovi lijekovi djeluju aktiviranjem dijela mozga koji se naziva hipotalamus i koji pomaže u regulaciji širokog raspona hormona. To ne znači da lijekovi nužno uzrokuju ove simptome, ali može upućivati na to da bi prijave promjena menstrualnog ciklusa i kolebanja tjelesne temperature trebalo sustavnije istražiti", rekla je Jena Shaw Tronieri, koautorica istraživanja i viša istraživačica u Centru za poremećaje težine i prehrane Sveučilišta Pannsylvania.

Druge moguće prednosti semaglutida

Lijekovi iz skupine GLP-1 oponašaju djelovanje prirodnog hormona koji smanjuje apetit, usporava probavu i potiče otpuštanje inzulina kada se povisi razina šećera u krvi. Istraživanja ispituju i moguće veze sa zaštitom od Alzheimerove bolesti, dobrobitima za kardiovaskularno zdravlje, rizikom od upale gušterače te vraćanjem tjelesne mase nakon završetka liječenja.