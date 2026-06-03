FOTO Pala velika krijumčarska mreža: Zaradili stotine tisuća eura na duhanu, cigaretama i plinu

Policija je razbila zločinačko udruženje koje se sumnjiči za ilegalnu trgovinu duhanom, cigaretama i plinom za rashladne sustave te ostvarivanje stotina tisuća eura nezakonite zarade.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke u koordinaciji s Uskokom, uz suradnju Carinske uprave i Policijske uprave zagrebačke. Obuhvaćeno je ukupno 11 osoba - sedam hrvatskih državljana, dva državljana Srbije, jedan državljanin Bugarske te jedna osoba s dvojnim državljanstvom Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičenici su od studenoga 2025. do 1. lipnja 2026. djelovali kao organizirana kriminalna skupina te kupovali, unosili u Hrvatsku i prodavali velike količine duhana i cigareta.

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Policija sumnja da su na taj način na hrvatsko tržište plasirali više od 11 tona duhana te najmanje 5,7 milijuna komada cigareta. Dio cigareta je oduzet, dok su prodajom preostalih ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 447.950 eura.

Osumnjičenici se terete i za nezakonit uvoz najmanje 701 boce različitih vrsta plina za punjenje rashladnih sustava. Policija je oduzela 214 boca, dok je prodajom preostalih ostvarena dodatna zarada od najmanje 146.500 eura.

Tijekom pretraga na području Zagreba i Dubrovačko-neretvanske županije pronađeno je i oduzeto više od 7,7 tona duhana u listu, 1,6 tona sitno rezanog duhana, više od 1,65 milijuna cigareta, gotovo 10 tisuća vrećica za duhan, 28.090 eura gotovine te strojevi za obradu i pakiranje duhana.

Nakon dovršenog istraživanja protiv osumnjičenika su podnesene kaznene prijave Uskoku. Devet osoba predano je pritvorskom nadzorniku, dvojica državljana Srbije već se nalaze u istražnom zatvoru, dok je za jednim osumnjičenikom raspisana potraga.