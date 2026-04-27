Jednostavni propusti Trumpa su izložili napadaču: "Bio mu je dovoljan ključ sobe"

Napadač se uspio približiti prostoru hotela Hilton u kojem su boravili Donald Trump i visoki dužnosnici tijekom večere u Washingtonu. To je otvorilo brojna pitanja o sigurnosnim propustima na jednom od najčuvanijih političkih događaja u SAD-u.

Sve se dogodilo u hotelu u kojem je prije 45 godina ranjen predsjednik Ronald Reagan.

Veliki hotel Washington Hilton, smješten oko 2,5 kilometra sjeverno od Bijele kuće, desetljećima je domaćin večere dopisnika Bijele kuće. Razlog je njegov kapacitet i činjenica da Tajna služba dobro poznaje objekt. Na događaju je bilo više od 2500 osoba.

Unatoč vidljivom sigurnosnom perimetru i upozorenjima o pojačanim mjerama, gosti navode da se u hotel moglo ući relativno lako. Na kontrolnim točkama na okolnim ulicama bilo je dovoljno pokazati kartu za večeru ili pozivnicu za neko od pratećih događanja. Karte su pregledavali zaposlenici, ali ih nisu skenirali, niti su tražili identifikacijske dokumente.

"Prilikom ulaska nitko nije tražio da se moja karta detaljno pregleda niti su tražili osobni dokument. Bilo je dovoljno pokazati nešto što izgleda kao karta", poručila je Kari Lake, savjetnica u američkoj Agenciji za globalne medije.

Gosti su mogli ući u predvorje i niže razine hotela bez sigurnosnih pregleda. Kontrola detektorima metala provodila se tek prije ulaska u dvoranu u kojoj se održavala večera. Ulazak je, prema riječima uzvanika, bio jednostavniji nego na mnogim sportskim događajima i koncertima.

Hotel s više od 1100 soba, 47 konferencijskih prostorija i više restorana ne može se u potpunosti zatvoriti tijekom velikih događaja. Jednu od soba rezervirao je i 31-godišnji napadač, koji se prijavio dan prije pucnjave, što mu je omogućilo bolje upoznavanje prostora.

"Nije nadmudrio sigurnosni plan te večeri. Nadmudrio ga je onog dana kada je rezervirao sobu", rekao je Jason Pack, bivši dužnosnik FBI-ja. "Perimetar je postavljen da zaustavi vojsku, a njemu je bio dovoljan ključ sobe."

Prema policijskim izvorima, osumnjičeni Cole Allen iz Kalifornije doputovao je vlakom iz Los Angelesa preko Chicaga do Washingtona. U svojim zapisima, koje je pregledao Wall Street Journal, naveo je da je u hotel ušao s više komada oružja i da "nitko nije ni pomislio da bi mogao predstavljati prijetnju".

Neposredno prije napada poslao je rodbini "manifest". "Što, dovraga, radi Tajna služba? Očekivao sam kamere na svakom koraku, prisluškivane sobe, naoružane agente svakih nekoliko metara, detektore metala posvuda. A dobio sam ništa. Osiguranje je bilo fokusirano na prosvjednike i dolaske, jer očito nitko nije razmišljao što ako se netko prijavi dan ranije", napisao je.

Subotnji incident vjerojatno će potaknuti preispitivanje sigurnosnih procedura Tajne službe, piše Wall Street Journal. Nakon ranijih pokušaja atentata na Trumpa u Pennsylvaniji i na Floridi, događaj dodatno naglašava koliko je teško organizirati velike političke skupove uz minimalan sigurnosni rizik.

"Ključno pitanje je jesu li postojeći sigurnosni protokoli na lokacijama poput Hiltona još uvijek dovoljni u današnjim okolnostima", rekao je Charles Marino, bivši visoki dužnosnik Tajne službe.

Glasnogovornik Tajne službe Anthony Guglielmi rekao je da se sigurnosni planovi prilagođavaju obavještajnim podacima. "Iako se model osiguranja pokazao učinkovitim, za buduće događaje očekuju se dodatna poboljšanja", rekao je.

Danima prije događaja agenti su provodili sigurnosne provjere u hotelu, uključujući kuhinju i druge prostore. Na sam dan večere bili su raspoređeni kroz cijeli objekt. Događaj je imao nižu sigurnosnu razinu od onih od nacionalne važnosti, poput inauguracije ili obraćanja o stanju nacije.

Do nedjelje ujutro istražitelji su pokušavali rekonstruirati kretanje napadača od sobe do dvorane. Na snimkama se vidi kako prolazi kontrolnu točku i trči prema dvorani. Istražitelji vjeruju da je pucao iz sačmarice, dok je kod sebe imao i pištolj.

Napadač je zaustavljen u prizemlju, blizu ulaza u prostor gdje se održavala večera. U njegovoj sobi pronađeni su spremnik s deset metaka, dva noža, prijenosno računalo, tvrdi disk i drugi predmeti.

Iako je incident prekinuo događaj i uznemirio uzvanike, neki dužnosnici smatraju da je sigurnosni sustav ipak funkcionirao. Napadač je zaustavljen na vanjskom sigurnosnom prstenu i nije uspio doći do dvorane.

"Moramo učiti iz ovoga, ali prvi zaključak je da je sustav funkcionirao. Zaustavili smo osumnjičenog", rekao je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche.

Organizaciju večere vodi Udruga dopisnika Bijele kuće, koja je planiranje koordinirala s Bijelom kućom i hotelom. Hotel Hilton priopćio je da je radio prema sigurnosnim uputama Tajne službe, u suradnji s više sigurnosnih agencija. U osiguranje su bile uključene policija Washingtona, FBI i Tajna služba.

Privatno osiguranje koje prate poslovni i javni dužnosnici nije smjelo ući u dvoranu, iako su neki članovi tih timova bili prisutni kao gosti. Nakon pucnjave, pojedini su zaštitari reagirali i osigurali svoje klijente.

Ulazak u hotel bio je djelomično ograničen. Gosti su pokazivali ključ sobe i identifikaciju, a njihova imena provjeravala su se na popisu. Fitness centar, koji ima poseban ulaz, bio je otvoren tijekom večere, uz prisutnost zaštitara.

Neki uzvanici smatraju da su sigurnosne mjere bile slabije nego na drugim događajima, dok drugi tvrde da su bile strože nego ranijih godina.

Hotel ima poseban prolaz za sigurno kretanje predsjednika. Nakon atentata na Reagana, uvedene su dodatne mjere, uključujući privatni ulaz i dizalo kojim predsjednik dolazi iza pozornice, bez izlaganja javnosti. "Predsjednik nikada nije izložen javnosti tijekom ulaska", rekao je bivši dužnosnik Tajne službe A.T. Smith.

Trump je najavio da želi ponovno održati večeru u roku od 30 dana, što bi moglo zahtijevati dodatne sigurnosne prilagodbe. Rekao je i da hotel "nije osobito siguran objekt" te da događaj pokazuje potrebu za novom velikom dvoranom u Bijeloj kući.