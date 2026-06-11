"Kum umjetne inteligencije" promijenio mišljenje o korištenju AI-a u vojne svrhe zbog rata u Ukrajini

Borbe u Ukrajini natjerale su takozvanog "kuma umjetne inteligencije" da preispita svoj stav o vojnoj uporabi te tehnologije. Računalni znanstvenik Geoffrey Hinton, poznat kao "kum umjetne inteligencije", rekao je za NBC News da je taj rat zakomplicirao njegovo protivljenje vojnoj uporabi umjetne inteligencije.

"Mislim da je to složenije nego što sam ranije mislio", rekao je Hinton za NBC News. Ranije se zalagao za zabranu smrtonosnog autonomnog (AI) oružja.

"Prije sam mislio da bismo trebali uložiti velike napore kako bismo spriječili smrtonosno autonomno oružje, ali ako pogledate što se događa u Ukrajini, to postaje znatno složenije", smatra Hinton.

Dronovi, uključujući i sustave koji koriste umjetnu inteligenciju, odigrali su važnu ulogu u obrani Ukrajine od ruske invazije, kaže Hinton.

„Ukrajina preživljava zbog dronova. Ako je to ono što moderno ratovanje jest, vrlo je teško tvrditi da jedna zemlja to ne bi trebala koristiti", novoje je mišljenje AI-jeva kuma.

Tehnologija i nelagoda

Ukrajina koristi dronove potpomognute umjetnom inteligencijom protiv ruskih ciljeva, iako se njezina obrana i dalje uvelike oslanja na proizvodnju streljiva, uključujući dronove kojima uglavnom upravljaju ljudi. Unatoč tome, Hinton je rekao da je uloga umjetne inteligencije u suvremenom ratovanju stvoriti kaos.

Upozorio je da bi budući rat mogao uključivati autonomne strojnice, koje same biraju mete te dronove koji love ljude bez ljudskog nadzora, čime bi se povećala brzina i razmjer ubijanja.

Javni pritisak je ključan

Hinton smatra da je nužno uključivanje javnosti kako se mogućnosti umjetne inteligencije razvijaju. "Jedino što može obuzdati te velike AI kompanije jest javni pritisak. Svoju misiju vidim u educiranju javnosti kako bi razumjela opasnosti umjetne inteligencije, ali i njezine dobre strane", zaključuje Hinton.