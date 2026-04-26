Stručnjak analizirao reakciju Tajne službe: "Radi se o visoko stresnoj situaciji, štitili su ga svojim tijelima"

Pucnjava je prekinula gala večeru predsjednika Donalda Trumpa. Riječ je o tradicionalnoj večeri dopisnika iz Bijele kuće na koju je Trump prvi put došao kao predsjednik. Naoružanog napadača zaustavila je Tajna služba i privela.

O sigurnosnim pitanjima je reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković razgovarao s hrvatskim stručnjakom Juricom Jurjevićem, koji je radio na osiguranju za vrijeme posjeta Vladmira Putina i Georga Busha Zagrebu.

Upitan kako bi opisao pokušaj napada na američkog predsjednika, Jurjević je odgovorio da je situacija bila stresna. "To je najblaža riječ. Nažalost, američki predsjednik već ima negativno iskustvo iz kampanje", rekao je.

Opisao je i kako je reagiralo osiguranje, koje je prvo izvelo van potpredsjednika JD Vancea, dok je predsjednik ostao sjediti.

"Ako smo dobro vidjeli, radi se o dvije, tri sekunde razlike. To su nijanse i detalji. Ono što moramo znati je da poptuno isti vid neposrednog osiguranja imaju američki potpredsjednik i predsjednik. Svatko od njih ima svoje osiguranje", ispričao je.



Dvojica pripadnika Tajne službe su stali ispred predsjednika Trumpa i štitili ga svojim životima, a Jurjević ističe da je to uobičajena i logična stvar. "To ulazi u taktiku neposrednog osiguranja. Oni su ga štitili svojim tijelima kako ne bi došlo do frontalnog napada. Nakon toga stiže i SWAT tim kao potpora", dodao je.

Ocijenio je da je reakcija Tajne službe bila točno onakva kakva bi i trebala biti. "Radi se o visoko stresnoj situaciji. Mi znamo sudjelovati na nekim događajima gdje pukne petarda pa se ljudi prestraše. Zamislite da ste upoznati s tim da ste predmet napada", rekao je.

Motiv napada zasigurno će biti predmet istrage, odnosno istražit će se kako je napadač uspio doći u zonu dugog prstena, ističe.

Naglasio je da je siguran da će se nakon incidenta pojačati mjere sigurnosti u SAD-u, ukoliko postoji potencijal za dodatne mjere.

"Prema svemu onome što smo vidjeli, osiguranje ovog događaja ili generalno američkog predsjednika, a i ranijih, je na visokoj razini", zaključio je Jurjević.

