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Ukrajinci ponovno napali

VIDEO Nekad glavni koridor sad je autocesta smrti: "Više se neće osjećati sigurno"

Piše J. M., 11. lipnja 2026. @ 14:05 komentari
412. brigada Nemesis napada konvoj
412. brigada Nemesis napada konvoj Foto: X/Screenshot
Rusi ukrajinsku taktiku uspoređuju s opsadom Lenjingrada, a rezultati su već jasni – promet preko ključnog mosta je obustavljen.
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