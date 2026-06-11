VIDEO Nekad glavni koridor sad je autocesta smrti: "Više se neće osjećati sigurno"

Cestu R-280, ključni put za opskrbu kroz ukrajinska područja pod ruskom okupacijom, ruske snage nazivaju "Novorusijom", no Ukrajinci su se posljednjih mjeseci pobrinuli za novi nadimak – autocestu smrti. Prometnica koja je često meta ukrajinskih dronova i zračnih napada još se jednom našla pod udarom.

Cesta koja povezuje Rostov na Donu u Rusiji s Melitopoljem, Mariupoljem i Krimom duž obale Azovskog mora od kraja svibnja gotovo je potpuno zatvorena za civilni promet. Moskvi je ona posebno važna kao glavni kopneni koridor za opskrbu ruskih snaga na jugu koji zaobilazi izloženi Krimski most.

Vozači su snimili prizore ne samo izgorjelih kamiona već i samih napada. Promet preko mosta Čonhar, ključnog dijela prometnice koji povezuje okupirani dio Hersonske oblasti s Krimom, ovog je tjedna obustavljen nakon niza ukrajinskih napada dronovima.

Ključni kopneni pravci Foto: X/Screenshot

"Vidimo sva kretanja i potpuno kontroliramo neprijateljske radove na sanaciji. Spremni smo u svakom trenutku izvršiti nove precizne udare na velikim udaljenostima", poručila je ukrajinska 1. zasebna jurišna pukovnija.

🔥 Operation “G-Day”: 412 Nemesis Brigade Burns Over 130 Vehicles Near Hulyaipole



In just one month (in January and February), soldiers of Asgard Battalion burned over 130 vehicles, almost four dozen motorcycles and ATVs, and eliminated three hundred occupiers. pic.twitter.com/HRZzV9ACBV — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 21, 2026

Operateri ukrajinskih dronova, uključujući pripadnike 412. brigade "Nemesis", tvrde da su uništili desetke kamiona i cisterni u sklopu pojačane operacije poznate kao "kampanja srednjeg dometa". Njezine mete su ruski ciljevi između 20 i 200 kilometara iza bojišnice, s posebnim fokusom na logistiku i opskrbne pravce, piše The Guardian.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošlog je mjeseca rekao da se broj takvih udara učetverostručio od veljače: "A bit će ih još više. To je prioritetno područje."

Formula je jednostavna, rekao je ministar obrane Mihajlo Fedorov: "Neprijatelj se više neće osjećati sigurno ni daleko od bojišnice." Učinak na ruske opskrbne pravce bio je značajan. U utorak je Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih Snaga za besposadne sustave, izjavio da je promet vojnog tereta tom prometnicom u posljednja dva tjedna pao za 71 posto.

Novi napadi: "To je cinično barbarstvo"

Nekoliko mostova na ruti prema okupiranom Krimu u blizini Armjanska pogođeno u noći s 10. na 11. lipnja, potvrdio je Volodimir Saldo, načelnik okupiranog dijela Hersonske oblasti. Rekao je da je vojska napala mostove preko Sjevernokrimskog kanala u blizini naselja Preobraženka i Mirne, cestovni most na ruti Perekop-Armjansk i još jedan most u blizini sela Stavki. Objavio je i kartu.

"Prema preliminarnim izvješćima, otkrivena je šteta. Stručnjaci trenutačno provode inspekcije kako bi procijenili stanje konstrukcija", objavio je na Telegramu.

Saldo objavio kartu napada Foto: Telegram/Screenshot

Saldo je 21. svibnja potpisao uredbu kojom se ograničava kretanje civilnih kamiona na dijelu prometnice R-280 uz Azovsko more, a ukrajinske napade usporedio je s opsadom Lenjingrada.

"To je cinično barbarstvo. Po svojoj okrutnosti, ti postupci podsjećaju na fašističku blokadu Lenjingrada, kada je neprijatelj pokušavao zastrašiti ljude, prekinuti veze između teritorija i slomiti volju civilnog stanovništva", rekao je.