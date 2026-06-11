Na mobitele diljem Hrvatske poslana ista poruka: "Ne odgovarajte"

Posljednjih dana na veći broj mobilnih uređaja i adrese elektrorničke pošte različitih primatelja u Republici Hrvatskoj dostavljena je lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.



Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu.

Kako nadalje piše u poruci, u slučaju nepodmirenja iznosa u roku od 48 sati, predmet će se prenijeti u postupak ovrhe u skladu s relevantnim odredbama Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, a što može rezultirati suspenzijom, privremenim oduzimanjem ili pravnim poništenjem vaše vozačke dozvole.

"Obavještavamo građane kako se radi o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac", priopćili su iz policije.