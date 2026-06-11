Potres na Otoku: Ministar obrane podnio ostavku!

Britanski ministar obrane John Healey dao je u četvrtak ostavku nakon spora zbog vojnih izdataka. Healey je optužio premijera Keira Starmera da nije osigurao vladine resurse potrebne za obranu zemlje u vrijeme povećane prijetnje.

Neočekivana ostavka, popraćena oštrim javnim pismom, povećava pritisak na Starmera i otkriva krizu u srži vlade, piše Reuters.

Britanska ministarstva obrane i financija već mjesecima pregovaraju o tome kako zadovoljiti rastuće zahtjeve za povećanjem vojne potrošnje, što je odgodilo britanski Plan ulaganja u obranu, čija se objava očekivala prošle godine.

Vojni čelnici naglasili su da je plan potreban kako bi se odgovorilo na rastuću razinu prijetnje u vrijeme čestih ruskih upada u britanske vode, ali vlada se već bori sa smanjenjem duga, dok je ukupno porezno opterećenje na najvišoj razini u desetljećima.

Ova ostavka visokog profila dolazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati vlast nakon što je Wes Streeting u svibnju dao ostavku na mjesto ministra zdravstva, a Andy Burnham pokušava se vratiti na prvu liniju politike kako bi pokrenuo kandidaturu za vodstvo.

"Niste bili u mogućnosti, a Ministarstvo financija nije bilo voljno uložiti resurse koji su naciji potrebni za obranu zemlje u ovom vremenu rastućih prijetnji", rekao je Healey u svom pismu Starmeru.

"Prisiljen sam donositi odluke koje bi smanjile spremnost naših snaga i povećale rizik za osoblje u operacijama te bi mogle učiniti zemlju manje sigurnom", zaključio je Healey.