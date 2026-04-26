Gotovo 65 posto odraslih ima ovaj problem, liječnici upozoravaju: "Ne bi smjeli na svoju ruku uzimati lijekove"

I dok se dio stanovnika Hrvatske rekreativno ili profesionalno bavi sportom - veći dio ipak je neaktivan. Nažalost, gotovo 65 posto odraslih u zemlji ima prekomjernu tjelesnu masu.

U posljednje vrijeme u trendu je mršavljenje uz pomoć lijekova - a o dobrim i lošim stranama takvog načina mršavljenja tri su dana raspravljali u Opatiji između ostalog liječnici specijalisti za debljinu. Koji su se nakon kongresa - popeli na Učku.

"I nama treba kretanja i to nije samo evo ga nekakva šminka za novinare, to doista je ono što mi živimo i želimo promovirati", rekla je prof. dr. sc. Sanja Klobučar, KBC Rijeka, endokrinologinja.

Na kongresu se govorilo o novim trendovima u liječenju debljine - lijekovima koji sve više postaju popularni.

"Nije prepušteno da pacijent sam na svoju ruku uzima lijekove jer to liječenje nije samo uzimanje lijekova, već je kompleksnije od toga, mora imati sve druge informacije, mora biti adekvatno praćen, i na kraju krajeva onda postići svoj cilj, ali i održavati svoj cilj", poručio je prof. dr. sc. Dinko Vitezić, KBC Rijeka, klinički farmakolog.

Milijun stanovnika Hrvatske, prema podacima od prošle godine, suočava se s problemom debljine. Mnogi nisu svjesni svih opasnsoti koje prekomjerni kilogrami povlače sa sobom.


