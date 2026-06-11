Grgić preuzeo dužnost gradonačelnika: USKOK odmah reagirao

Ročište kod suca istrage koji će odlučivati o prijedlogu USKOK-a određeno je za sutra u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku.
Sumnja na korupciju i izbori
Izvanredni izbori u Novoj Gradišci održali su se jer je Vinko Grgić početkom godine završio u istražnom zatvoru zbog sumnji na korupciju te je podnio ostavku. I nije mu to prvi put – 2020. dogodilo se isto! A na izborima Grgić je tada pobijedio, i to u prvom krugu.
Grgića se sumnjiči za trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita i davanje mita za trgovanje utjecajem.