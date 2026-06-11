Grgić preuzeo dužnost gradonačelnika: USKOK odmah reagirao

USKOK traži ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, doznaje Josipa Krajinović, novinarka Dnevnika Nove TV.

Inače, gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić u četvrtak je i službeno preuzeo dužnost nakon što je pobijedio na izvanrednim izborima.

Ročište kod suca istrage koji će odlučivati o prijedlogu USKOK-a određeno je za sutra u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku.

Sumnja na korupciju i izbori

Izvanredni izbori u Novoj Gradišci održali su se jer je Vinko Grgić početkom godine završio u istražnom zatvoru zbog sumnji na korupciju te je podnio ostavku. I nije mu to prvi put – 2020. dogodilo se isto! A na izborima Grgić je tada pobijedio, i to u prvom krugu.

Grgića se sumnjiči za trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita i davanje mita za trgovanje utjecajem.

Vinko Grgić ostavku je prvi put podnio 2020., kada je priveden zbog afere Janaf, i pobijedio je na lokalnim izborima 2021.