Slovenska predsjednica žestoko kritizirala Trumpa: "Dosta je bilo"

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar upozorila je na opasnu retoriku vezano za sukob na Bliskom istoku, posebno istaknuvši izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o "uništenju iranske civilizacije".
Predsjednica Slovenije je oštro osudila prijetnje istaknuvši kako takva retorika predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
Naglasila je kako pažljivo prati razvoj situacije te upozorila na, kako je rekla, "prijetnje bez presedana". Među njima su najave uništavanja infrastrukture poput mostova i elektrana, ali i ekstremne izjave o mogućem "kraju civilizacije" ako Iran ne ispuni zahtjeve vezane uz otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Iako je proglašeno dvotjedno primirje, predsjednica upozorava kako nasilje ne prestaje. Istaknula je da stanovnici Libanona i dalje trpe razorne napade jer primirje ne uključuje sve strane u sukobu.
"U Gazi i dalje stradavaju civili, dok se Palestinci na Zapadnoj obali i dalje protjeruju iz svojih domova", kazala je Pric.
Predsjednica je jasno poručila kako takve izjave moraju biti shvaćene ozbiljno.
"Riječi imaju težinu, a prijetnja uporabom sile nije u skladu s međunarodnim pravom. To nije način rješavanja otvorenih problema i sporova", naglasila je.
Posebno je upozorila na zabrinjavajući trend normalizacije takvih prijetnji, čak i u poslovnom svijetu. Prema njezinim riječima, takve izjave ponekad se koriste kao prilika za špekulacije, primjerice klađenje na pad cijena nafte neposredno prije objava o primirju.
Na kraju je pozvala države diljem svijeta na jedinstven odgovor.
"Ponovno pozivam sve države da se ujedine i progovore jednim glasom: dosta je. Za ovakvu retoriku mora vrijediti nulta tolerancija. Mir, dostojanstvo i sigurnost ljudi nemaju tržišnu vrijednost - oni su neprocjenjivi i nedjeljivi”, poručila je Pirc, piše Žurnal24.