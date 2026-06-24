Kolaps željeznice u Njemačkoj: Svi vlakovi stali na više od dva sata

Željeznički promet diljem Njemačke ponovno je uspostavljen rano u srijedu, nakon što je otklonjen poremećaj na digitalnom željezničkom radijskom sustavu, priopćio je u izjavi Deutsche Bahn.

"Naši IT stručnjaci radili su bez prekida kako bi riješili problem - i uspjeli su", rekao je glasnogovornik tvrtke dodajući kako se usluge sada postupno vraćaju u normalu.

Ranije je Deutsche Bahn zaustavio sve vlakove zbog prekida rada na globalnom sustavu mobilnih komunikacija za željeznice, glavnog komunikacijskog alata između strojovođa i centara za kontrolu prometa.

Deutsche Bahn kaže da bi usluge i dalje mogle biti ograničene i da će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće.

Deutsche Bahn nije objavio što je uzrokovalo incident.