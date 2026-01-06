Strah na ulicama Caracasa, uhitili desetke novinara: "Režim ne dopušta da..."

Najmanje 14 novinara privedeno je u ponedjeljak u Venezueli dok su izvještavali o posljedicama američke otmice venezuelanskog vođe Nicolása Madura.

Sindikat koji predstavlja medijske radnike u Venezueli rekao je da su uz jednu iznimku, svi bili zaposleni u stranim novinskim organizacijama te da su kasnije u danu pušteni, a jedan novinar je deportiran.

Njihovo pritvaranje dogodilo se dok je Delcy Rodríguez polagala prisegu kao privremena predsjednica, a ubrzo nakon toga izjavila je da je spremna surađivati ​​s Trumpovom administracijom, koja je izjavila da će "voditi" Venezuelu.

Naoružani pristaša Madura u Caracasu Foto: Afp

Uz novinare su pritvoreni i medijski djelatnici u Nacionalnoj skupštini i njezinoj okolici, te u susjedstvu Altamire, u Caracasu. Uhitila ih je venezuelanska obavještajna služba, uz najmanje dvojicu agenata koji rade za venezuelsku vojnu kontraobavještajnu agenciju.

Ispričali su da su im pretražili opremu i provjerili telefone te pročitali poruke i pregledali objave na društvenim mrežama. Dvojicu novinara, Kolumbijca i Španjolca, satima su držali u izolaciji, na granici, prije nego su pušteni natrag u Kolumbiju, piše BBC.

Sindikat je incidente nazvao "alarmantnim" i pozvao na puštanje na slobodu 23 medijska djelatnika koji su i dalje u pritvoru u zemlji.

Represija nije ograničena samo na medije

Jedan od stanovnika Caracasa rekao je da su "muškarci s kapuljačama i oružjem patrolirali i provjeravali statuse ljudi na WhatsAppu". Tridesettrogodišnja maserka, koja nije željela biti imenovana, rekla je da je "toliko straha na ulicama i u našim domovima".

Ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello objavio je u ponedjeljak fotografiju s naoružanom policijom koja patrolira ulicama.

Diosdado Cabello s policijom Foto: X/Screenshot

"Režim ne dopušta da vijesti izlaze odavde", ispričali su stanovnici i rekli da su vojnici na svakom uglu, zaustavljaju ljude i provjeravaju im telefone.

Uhićenje Madura potaknulo je slavlje među Venezuelcima koji se protive njegovom režimu i koji su napustili zemlju, ali su održani i brojni kontraprosvjedi.