Veliko otriće o tajnim sastanacima u Dohi, Madura navodno izdala bliska osoba: "Nisu ga uklonili, nego su ga predali"

U jednoj dvorani za sastanke u Dohi u Kataru, oko 12.000 kilometara udaljenoj od venezuleanskog Caracasa, dužnosnici su u listopadu prošle godine raspravljali o budućnosti Venezuele bez Nicolása Madura.

Visoki član katarske kraljevske obitelji djelovao je kao most između režima i Donalda Trumpa dok je američki predsjednik trudio izvršiti pritisak na Madura, koji nije sudjelovao u tajnim sastancima u Dohi. Umjesto njega, pregovore su vodili njegova potpredsjednica Delcy Rodríguez i njezin brat Jorge.

Prema pisanju Telegrapha, Rodríguez se obratila Washingtonu da bi se predstavila kao prihvatljivija alternativa Madurovu režimu, a sada uz odobrenje Trumpa vlada Venezuelom.

Detalji sastanka potaknuli su sumnje da je uklanjanje Madura izvedeno uz pomoć nekoga bliskog njemu, planiran tako da na vlasti ostane predsjednica koja može upravljati tranzicijom bez potpune propasti države, kaosa i nereda.

U nedjelju je Francisco Santos Calderón, bivši potpredsjednik Kolumbije i bivši kolumbijski veleposlanik u SAD-u, sugerirao da je cijela operacija uklanjanja Madura bila dogovorena uz pomoć gđe Rodríguez.

Dodao je da je "apsolutno siguran" da je Rodríguez izdala Madura i dopustila da ga SAD uhvati bez većeg otpora: "Nisu ga uklonili, nego su ga predali. Jasno joj je koja će biti njezina uloga i pokušat će steći nešto neovisnosti."

Detalji plana

Smatra se da Rodríguez ima dobar odnos s članovima katarske kraljevske obitelji te da dio svoje imovine skriva u toj zemlji, zbog čega je Doha bila prirodan izbor za posrednika između nje i SAD-a.

Tijekom jednog sastanka u katarskoj prijestolnici, visoki član kraljevske obitelji priznao je da djeluju kao most između Caracasa i Washingtona u pitanjima "obavještajne i gospodarske suradnje".

Prijedloge za "madurizam bez Madura" Bijeloj kući je predstavio Richard Grenell, jedan od posebnih izaslanika Donalda Trumpa, koji se u siječnju prošle godine sastao s Madurom. Početni plan predstavljen u travnju pozivao je Madura da odstupi, ostane u Venezueli i omogući američkim kompanijama pristup venezuelanskoj nafti.

Zauzvrat bi SAD odustao od kaznenih optužbi protiv venezuelanskog predsjednika, a Rodríguez bi preuzela vlast. No taj plan nije zaživio jer je minister vanjskih poslova SAD-a Marco Rubio tvrdio da se SAD ne bi trebao zadovoljiti ničim manjim od promjene režima.

Drugi prijedlog

Prema drugom prijedlogu, predstavljenom u rujnu, Rodríguez je trebala predvoditi prijelaznu vladu, a Maduro otići u egzil u Katar ili Tursku. I to je SAD odbacio, vjerujući da bi se kriminalne strukture režima jednostavno ostale na istom mjestu pod novim vodstvom.

Izvješća o sastancima između tima Rodríguez i Amerikanaca utihnula su krajem godine. Posrednici su u međuvremenu uvjeravali Trumpovu administraciju da će ona promicati američka ulaganja u energetiku, čineći je lakim izborom za vođenje barem prijelazne vlade.

"Ne tvrdim da je ona trajno rješenje problema zemlje, ali svakako je netko s kim mislimo da možemo surađivati na puno profesionalnijoj razini nego što smo to mogli s njim", rekao je jedan visoki američki dužnosnik za New York Times.

Ipak, američki su dužnosnici rekli da će se njihov odnos s privremenom vladom temeljiti na tome hoće li gđa Rodríguez djelovati prema njihovim pravilima te su upozorili da bi mogli poduzeti daljnje vojne akcije ako ne bude poštovala američke interese.