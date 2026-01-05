Madurova tigrica, Trumpova odabranica: Tko je ova žena?

Nakon što je SAD po nalogu američkog predsjednika Donalda Trumpa u vojnoj operaciji na području druge suverene države zarobio i oteo predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, vođenje te zemlje preuzela je izvršna potpredsjednica Delcy Rodríguez.

Rodríguez, koja obnaša i dužnost ministrice financija i nafte, novu je ulogu preuzela u subotu poslijepodne, a riječ je o potezu u skladu s venezuelskim ustavom, koji propisuje da u slučaju privremene ili trajne odsutnosti predsjednika njegove dužnosti preuzima potpredsjednik.

Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venezuele u subotu je naložilo da Rodríguez preuzme ulogu vršiteljice dužnosti predsjednice zemlje u odsutnosti Madura kako bi se jamčio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna obrana nacije.

Delcy Rodríguez - 3 Foto: Afp

Oštar ton pa zaokret

Predsjedajući sjednicom Vijeća za nacionalnu obranu okružena ministrima i visokim dužnosnicima, Rodriguez je osudila američku vojnu operaciju i upozorila na to da je riječ o kršenju međunarodnog prava i da Maduro ostaje jedini predsjednik.

No, nije trebalo dugo da ublaži prvotni oštri ton prema Washingtonu. Naime, nakon što je Trump upozorio da bi Rodríguez mogla platiti "vrlo visoku cijenu" ako se ne povinuje zahtjevima SAD-a te da su nove vojne akcije i dalje opcija, privremena čelnica Venezuele pozvala je SAD na suradnju i sada govori o potrebi "odnosa temeljenih na uzajamnom poštovanju".

Delcy Rodríguez - 5 Foto: Afp

Maduro ju je zvao tigricom, a ipak postala Trumpovom odabranicom

Maduro je prethodno nazvao Rodriguez "tigricom" zbog njezine čvrste obrane njegove socijalističke vlade. Ona blisko surađuje sa svojim bratom i središnja je figura u političkom i gospodarskom upravljanju Venezuele više od desetljeća.

Trumpov tim bio je impresioniran njezinim upravljanjem naftnim sektorom, a posrednici su uvjerili administraciju da će štititi i poticati buduća američka ulaganja u venezuelsku energetiku, što je bilo dovoljno da Trump odustane od alternativne opcije – Maríe Corine Machado.

Trumpova administracija procijenila je da će Rodríguez, unatoč javnoj retorici, pristati na zahtjeve Washingtona. U suprotnom – Trump je već naznačio koje bi mogle biti posljedice.

Nadimak tigrica pratio je Rodriguez i na međunarodnoj sceni zbog beskompromisne i često agresivne obrane vlade. Naime, 56-godišnja odvjetnica za radno pravo slovi za jednu od najmoćnijih i najodanijih figura Madurova režima, a ova vješta pravnica ujedno je pragmatična pregovaračica, koja tečno govori engleski i francuski jezik, s neočekivanim vezama na Wall Streetu.

Delcy Rodríguez - 1 Foto: Afp

Obiteljska tragedija važna za pozadinu

Njezin otac Jorge Antonio Rodríguez bio je osnivač Socijalističke lige i istaknuti marksistički gerilac. Kada joj je bilo samo sedam godina, 1976., njezina su oca uhitili i na smrt mučili agenti tajne policije tijekom ispitivanja o otmici američkog poduzetnika. Ta trauma, tvrde poznavatelji prilika, učvrstila je njezinu i predanost njezina brata Jorgea, današnjeg predsjednika parlamenta, socijalističkoj revoluciji.

Nakon što je diplomirala pravo na Središnjem sveučilištu Venezuele, školovanje je nastavila u Europi i specijalizirala radno pravo na Sveučilištu u Parizu te na Sveučilištu Birkbeck u Londonu stekla magisterij iz politike socijalnih pitanja. Više od dva desetljeća jedna je od vodećih figura čavizma, političkog pokreta koji je utemeljio predsjednik Hugo Chávez, a koji od njegove smrti 2013. godine vodi Maduro.

Delcy Rodríguez - 4 Foto: Afp

Jedan incident zamalo ju je skupo koštao

Zajedno sa svojim bratom Jorgeom obnašala je niz moćnih funkcija još od Chavezove ere. Doduše, jedan ju je incident privremeno stajao karijere. Tijekom putovanja u Moskvu 2006. godine kao šefica Chavezova osoblja navodno ga je u žaru rasprave nazvala pogrdnim imenom, zbog čega ju je smijenio.

No, pod Madurovim patronatom počeo je njezin uspon. Bila je ministrica komunikacija i informiranja (2013. – 2014.), a zatim i prva žena na čelu Ministarstva vanjskih poslova u povijesti Venezuele (2014. – 2017.). U toj je ulozi branila je Madurovu vladu od međunarodnih kritika, uključujući optužbe za urušavanje demokracije i kršenje ljudskih prava.

Godine 2017. postala je predsjednica Ustavotvorne nacionalne skupštine, tijela koje je proširilo ovlasti Vlade nakon što je oporba pobijedila na parlamentarnim izborima 2015. Maduro ju je 2018. imenovao potpredsjednicom, a kasnije je preuzela i ministarstva financija i nafte te tako postala ključna ekonomska figura vlade i osoba od Madurova "potpunog povjerenja".

Poznata je i po svom dizajnerskom modnom ukusu, provela je ortodoksnu ekonomsku politiku kako bi se borila protiv ekstremne inflacije.

Pitanja o njezinim planovima i daljnjim postupcima zasad ostaju otvorena – hoće li odbiti popustiti SAD-u ili pokazati poznatu pragmatičnost i postići nekakav mogući dogovor o budućnosti Venezuele.