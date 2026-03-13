Uznemiravanje i prijetnje na društvenim mrežama: Evo što možete učiniti i kako se zaštititi

Sve veći dio komunikacije danas se odvija na društvenim mrežama, ali uz brojne prednosti dolazi i problem online uznemiravanja, vrijeđanja i prijetnji.

Elektroničko nasilje je ono koje pojedinac ili grupa provode mobitelom ili internetom, s namjerom da naštete drugoj osobi ili grupi. Pojavljuje se u raznim oblicima suvremene elektroničke komunikacije (e-pošta, internet forumi, SMS, MMS, instant poruke) a sadrži uvrede, prijetnje, seksualne primjedbe, pogrdne nazive, ismijavanje, namjerno laganje i slično, s ciljem ponižavanja žrtve.

Često se osobni podaci žrtve objavljuju zajedno s nekim neugodnim činjenicama o žrtvi, ili se navode lažne činjenice uz stvarne podatke o osobi ili o grupi osoba.

Posebno je zabrinjavajuća učestalost elektorničkog nasilja među djecom, što je sve češća pojava.

Što učiniti?

Ako vam netko šalje prijeteće poruke, vrijeđa vas ili vas kontinuirano uznemirava na internetu – važno je znati da niste bespomoćni i da postoje konkretni koraci koje možete poduzeti.

Sačuvajte dokaze

Prvi korak je prikupiti i sačuvati dokaze. Nemojte odmah brisati poruke ili komentare. Korisno je napraviti screenshot poruka, komentara ili objava, spremiti link profila osobe koja šalje prijetnje te zabilježiti datum i vrijeme komunikacije. Korisno je i "skinuti" videa te zabilježiti točno vrijeme i datum kad ste napravili snimku.

Ovi podaci mogu biti važni ako slučaj odlučite prijaviti nadležnim institucijama.

Ne ulazite u raspravu

U mnogim slučajevima osobe koje uznemiravaju na internetu traže reakciju i dodatnu pažnju. Stručnjaci savjetuju da je često najbolje ne odgovarati na provokacije ili prijetnje, jer rasprava može dodatno potaknuti daljnje uznemiravanje.

Blokirajte i prijavite korisnika

Većina društvenih mreža ima opcije za zaštitu korisnika.

Možete blokirati profil koji vas uznemirava, prijaviti sadržaj platformi zbog prijetnji, uznemiravanja ili govora mržnje. Nakon prijave, platforma može ukloniti sporni sadržaj ili suspendirati korisnički račun.

Provjerite postavke privatnosti

Ako se osjećate nelagodno ili ugroženo, privremeno možete dodatno zaštititi svoj profil. Preporučuje se ograničiti tko vam može slati privatne poruke, postaviti profil na privatni način rada, ukloniti javno vidljive osobne podatke poput telefona ili adrese.

Kada se obratiti policiji?

Ako poruke sadrže ozbiljne prijetnje, ucjene ili dugotrajno uznemiravanje, slučaj možete prijaviti policiji. Prilikom prijave korisno je imati screenshotove poruka i objava, linkove profila osobe koja prijeti te kratak opis događaja.

Prijetnje putem interneta mogu predstavljati kazneno djelo ili prekršaj, ovisno o sadržaju poruka i okolnostima slučaja.

Potražite podršku

Online uznemiravanje može izazvati stres, strah i nelagodu. U takvim situacijama dobro je razgovarati s osobama od povjerenja, poput članova obitelji ili prijatelja. Ako je potrebno, možete se obratiti i pravnicima ili institucijama koje pružaju pomoć žrtvama nasilja i uznemiravanja.

