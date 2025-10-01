Plenković odgovorio na optužbe iz Mađarske, oglasio se i Orban: "Ne želimo sukob s Hrvatskom, ali..."

Vojna spremnost i obrana u središtu su samita koji se održava u Kopenhagenu.

Europski čelnici slažu se da Rusiji treba dati snažan odgovor, ali još uvijek ne i oko toga kakav bi odgovor trebao biti.

Samit u Kopenhagenu pratila je reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

Kako je izvijestila Bojić, tijekom samita je bilo dosta neslaganja oko pojedinih projekata, poput projekta Zid protiv dronova. Deset zemalja članica je taj projekt podržalo, dok su Njemačka i Francuska urgirale na projekte koji se mogu brže realizirati.

Članice imaju do kraja mjeseca vremena za dogovor, kada se održava redovni samit Europskog vijeća.

Tijekom samita, premijer Andrej Plenković je odbacio optužbe mađarske strane o ratnom profiterstvu s cijenama transporta nafte preko Janafa.

Plenković je na neformalnom sastanku čelnika EU-a istaknuo da "Janaf ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac"

"Uz LNG terminal na Krku i Janafov naftovod Hrvatska se pozicionira kao regionalno energetsko čvorište i zemlja koja pridonosi energetskoj sigurnosti Europe", rekao je Plenković.

Mađarski premijer Viktor Orban odgovorio je na te tvrdnje, rekavši kako Mađarska ne želi sukob s Hrvatskom, no da je cijena za transport nafte previsoka, javlja reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

