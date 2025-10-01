Serija incidenata okupila EU čelnike, Danska poslala upozorenje: "Kontinent se mora naoružati"

Danska premijerka Mette Frederiksen je u srijedu upozorila da se Europa nalazi usred hibridnog rata kojeg vodi Rusija i da se kontinent mora naoružati. Izjavila je to novinarima u Kopenhagenu gdje se održava summit čelnika Europske unije.

"Nadam se da sada svi prepoznaju da se vodi hibridni rat i da je jedan dan to Poljska, drugi dan Danska, a idući će tjedan vjerojatno biti negdje drugdje gdje ćemo vidjetu sabotažu ili letjelice koje prelijetaju", rekla je Frederiksen.

Sastanak u srijedu uslijedio je nakon niza zabrinjavajućih incidenata s dronovima na danskim zračnim lukama i vojnim bazama tijekom proteklog tjedna. Uoči summita, na zračnoj luci u Kopenhagenu postavljen je poseban radarski sustav za nadzor. Nepoznati dronovi prije tjedan dana prisilili su na zatvaranje aerodroma, što je izazvalo velike poremećaje u prometu.

Francuska, Njemačka, Nizozemska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo također su poslali zrakoplove, brodove i sustave protuzračne obrane u Dansku prije održavanja razgovora, javlja AP News.

Iako danske vlasti nisu identificirale počinitelje, Frederiksen je poručila: "Postoji samo jedna zemlja koja nam je spremna prijetiti, a to je Rusija, i zato moramo dati vrlo snažan odgovor".

"Želim da se ponovo naoružamo. Želim da više ulažemo u inovacije, primjerice u dronove", rekla je. "Kada pogledam Europu danas, mislim da smo u najtežoj i najopasnijoj situaciji od završetka Drugog svjetskog rata".

U središtu summita u srijedu nalazi se Rusija, a rasprave će se usredotočiti na pripremu Europe za obranu od ruske agresije do 2030., osobito dok Sjedinjene Države sve više svoju sigurnosnu pozornost usmjeravaju prema Aziji i drugim područjima.

Ukrajina je također visoko na dnevnom redu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi se obratiti čelnicima EU putem videa. Čelnici i obavještajne službe vjeruju da bi Rusija mogla pokrenuti napad negdje u Europi za tri do pet godina, te da je predsjednik Vladimir Putin odlučan iskušati NATO dok se šire sumnje u predanost američkog predsjednika Donalda Trumpa Savezu.

Razgovori EU o Ukrajini usredotočit će se na nastavak vojne i financijske potpore ratom razoranoj zemlji, budući da presušuju sredstva, oružje i streljivo koje su ranije osiguravale Sjedinjene Države.

U srijedu navečer britanski premijer Keir Starmer i drugi europski čelnici pridružit će se svojim partnerima iz EU-a na neformalnoj večeri Europske političke zajednice (EPC). Oko 40 šefova država ili vlada trebalo bi sudjelovati.